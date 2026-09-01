文成县委书记杨德听走访慰问老干部
近日，文成县委书记杨德听走访慰问部分老干部，感谢他们为文成发展打下的坚实基础、作出的重要贡献，向他们致以崇高敬意和诚挚问候。文成县委常委、组织部部长周强陪同。
在老干部陈延炮、严中杰、廖梅柳、徐世征家中，杨德听与他们促膝交谈，详细询问身体状况、家庭生活和日常起居情况，叮嘱老干部们保重身体、保持愉悦心情。他表示，文成今天的良好发展局面，凝聚着老干部的心血与汗水。老干部是党和人民的宝贵财富，也是推动文成高质量发展的重要力量。希望老干部在保重身体的前提下，继续发挥政治优势、经验优势和威望优势，多提宝贵意见、多献务实良策，一如既往关心支持文成县委县政府工作，为文成现代化建设凝聚更多智慧和力量。
他强调，相关部门要始终带着感情和责任做好老干部工作，牢记老干部的历史功绩，落实好各项待遇政策，用心用情解决实际困难，精细化做好服务保障，真正让老干部在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感，安享幸福晚年。
老干部们对文成县委县政府的关心关怀表示衷心感谢，对全县经济社会发展取得的成绩倍感振奋。大家纷纷表示，将继续发挥余热，积极建言献策，全力支持文成县委县政府各项工作，共同推动文成各项事业迈上新台阶。
来 源：文成发布
记者 赵鹏鹏、夏晓强、郑坚坚
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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