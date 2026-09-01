龙港发布 2026-09-01 10:38:53

8月31日，市二届人大常委会第四十五次会议举行。龙港市委书记林海涵出席会议并讲话。

8月31日，龙港市二届人大常委会第四十五次会议举行。龙港市委书记林海涵出席会议并讲话。龙港市委副书记、市长叶鑫俊到会作龙港市政府关于2026年上半年龙港市经济社会发展情况和下半年政府工作的报告。龙港市人大常委会主任苏立盛主持会议。龙港市人大常委会副主任陈君恒、章美华、陈瑞燕、李标斌、黄瑞存等参加会议。龙港市领导阮蔚、黄振国、陈滢冰、阮晓琼、虞臣肖和龙港市法院、龙港市检察院有关负责人列席会议。

会议听取和审议了“一府两院”关于2026年上半年工作开展情况和下半年工作安排的报告，审查和批准了2025年财政决算，听取和审议了龙港市政府关于2026年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、2026年上半年财政预算执行情况、2025年度预算执行和其他财政收支审计工作、民生领域信访问题集中治理、物流通道网络建设、《温州市“两个健康”先行区建设促进条例》贯彻实施等报告，表决通过了相关审议意见、决议、决定和市群团工作部等6个单位2025年部门决算，对部分“两官”履职情况进行了满意度票决等。会议还表决通过了有关人事任免事项，并举行宪法宣誓仪式。

林海涵指出，要坚持党的领导，在政治引领中体现人大站位，坚持把政治建设摆在首位，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为人大工作的最高政治原则和根本政治规矩，坚决扛牢政治责任、落实政治要求，让“最讲党性、最讲政治、最讲忠诚、最讲担当”成为龙港人大的鲜明标识；要坚持服务大局，在助推发展中彰显人大担当，聚焦聚力“1441”行动方案，紧盯龙港市委“八大全面成势”和龙港市政府新谋划的“八大奋力突破”等重点领域，以大调研赋能大发展、以大监督助推大落实、以大履职汇聚大合力，做到龙港市委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里、力量就汇聚到哪里、作用就发挥到哪里；要坚持人民立场，在履职为民中展现人大作为，深化人大议政会、居民议事会、涉企微实事等特色载体，扎实做好代表建议督办工作，及时回应民生关切，打造具有龙港辨识度的全过程人民民主实践品牌；要坚持强基固本，在队伍建设中展现人大风采，持之以恒抓实“四个机关”建设擦亮龙港人大履职品牌，深化干部“熔炼工程”，努力打造高素质能战斗的过硬人大工作队伍。

林海涵表示，龙港市委将一如既往地把人大工作摆在全局重要位置，全力支持保障人大依法履职、发挥作用。“一府一委两院”要树牢“监督就是支持、监督就是促进”理念，自觉接受人大监督，认真执行人大决议决定，不断提高依法行政、依法监察、公正司法水平。各社区、各部门要把支持人大工作作为分内之事、应尽之责，高质量办理人大代表议案建议，主动为人大履职创造良好环境、提供有力保障。

叶鑫俊在报告中指出，今年以来，全龙港市政府系统在上级党委政府和龙港市委的坚强领导下，在龙港市人大的监督支持下，深入学习贯彻习近平总书记“4+1”重要要求，认真落实省委“132”总体工作部署、温州市委“1361”思路举措和龙港市委“1441”行动方案，攻坚克难、真抓实干，经济社会发展持续向好，实现了“十五五”坚实起步。下半年，龙港市政府将全面贯彻落实上级党委、政府以及龙港市委二届十次全会决策部署，全面推进“1441”行动方案，坚定扛起新时代“六大历史使命”，大力推动“八大全面成势”，紧盯全年目标任务，拉高标杆、真抓实干，努力交出经济社会发展高分报表，奋力实现“十五五”精彩开局。

苏立盛表示，龙港市人大及其常委会要以理论清醒保证政治坚定、行动自觉，以实干担当把部署要求转化为人大履职的具体行动，以闭环管理把本次会议审议成果转化为推动工作的实际成效，以更高标准加强常委会自身建设，进一步坚定制度自信、依法履职尽责、主动担当作为，为全面展现名不虚传的全国新型城镇化改革策源地、全面展示名副其实的“改革名城？瓯越明珠”作出新的更大贡献。

来 源：龙港发布

原标题： 市二届人大常委会第四十五次会议举行

记者 谢秀长、王炫

本文转自：温州新闻网 66wz.com