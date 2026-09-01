新华网 2026-09-01 10:22:00

尼泊尔国家减少灾害风险管理局8月31日在社交媒体上发文说，截至当地时间当天18时，该国泥石流受灾地区已发现939具遇难者遗体，另有3925人失联。

来 源：新华网

原标题： 尼泊尔泥石流已致939人死亡 3925人失联

记者 刘杨 张平

本文转自：温州新闻网 66wz.com