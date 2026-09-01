尼泊尔泥石流已致939人死亡 3925人失联
新华网 2026-09-01 10:22:00
尼泊尔国家减少灾害风险管理局8月31日在社交媒体上发文说，截至当地时间当天18时，该国泥石流受灾地区已发现939具遇难者遗体，另有3925人失联。
来 源：新华网
原标题： 尼泊尔泥石流已致939人死亡 3925人失联
记者 刘杨 张平
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州25个新改扩建学校今秋投用 新增学位1.52万个社会08-31
-
绿动能释放“黄金”效益 温州混凝土行业清洁改造实现降碳超百万吨社会08-31
-
首批罗氏沼虾订单落地！文成这里“钱”景无限！社会08-31
-
潮玩托起“印刷城”，老产业如何跑赢新赛道？社会08-31
-
实现乳业产业链补缺 450头奶水牛年底“入住”苍南社会08-31
-
泰顺泗溪把“一小时打卡”变成“留下来过夜”社会08-31
-
家门口上新！瓯海潘桥解锁运动新快乐社会08-31
-
开学第一周天气如何？周五前降水明显社会08-31
-
温州小将斩获亚洲青年攀岩锦标赛亚军社会08-31
-
温州音乐组合“FM48”晋级《星光大道》年度总决赛社会08-31