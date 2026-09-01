中国新闻网 2026-09-01 10:24:00

8月31日，中新社记者探访在西藏自治区日喀则市吉隆县吉隆镇一家羽绒服生产车间，尼泊尔籍务工人员正在加工制作羽绒服，工作秩序井然。这家生产车间现有21名尼泊尔籍务工人员，大部分人来自尼泊尔热索瓦县，不少人在这里工作了数年。在吉隆小镇，很多尼泊尔籍人员在此务工、经商，甚至成家立业。8月26日上午，尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏自治区日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联。灾害发生后，这些工人中有3人登记了回国意愿。西藏自治区人民政府新闻办30日召开发布会公布，精准分类做好尼籍边民安置转运工作，充分尊重个人意愿，对自愿留藏尼籍边民，全面落实基本安全保障和生活兜底服务；对有回国诉求人员，按照就近就便原则，稳妥有序开展分流、转运和通关保障工作。中新社记者 贡嘎来松 摄

8月31日，中新社记者探访在西藏自治区日喀则市吉隆县吉隆镇一家羽绒服生产车间，尼泊尔籍务工人员正在加工制作羽绒服，工作秩序井然。中新社记者 贡嘎来松 摄

8月31日，中新社记者探访在西藏自治区日喀则市吉隆县吉隆镇一家羽绒服生产车间，尼泊尔籍务工人员正在加工制作羽绒服，工作秩序井然。中新社记者 贡嘎来松 摄

8月31日，中新社记者探访在西藏自治区日喀则市吉隆县吉隆镇一家羽绒服生产车间，尼泊尔籍务工人员正在加工制作羽绒服，工作秩序井然。中新社记者 贡嘎来松 摄

8月31日，中新社记者探访在西藏自治区日喀则市吉隆县吉隆镇一家羽绒服生产车间，尼泊尔籍务工人员正在加工制作羽绒服，工作秩序井然。中新社记者 贡嘎来松 摄

8月31日，中新社记者探访在西藏自治区日喀则市吉隆县吉隆镇一家羽绒服生产车间，尼泊尔籍务工人员正在加工制作羽绒服，工作秩序井然。中新社记者 贡嘎来松 摄

8月31日，中新社记者探访在西藏自治区日喀则市吉隆县吉隆镇一家羽绒服生产车间，尼泊尔籍务工人员正在加工制作羽绒服，工作秩序井然。中新社记者 贡嘎来松 摄

8月31日，中新社记者探访在西藏自治区日喀则市吉隆县吉隆镇一家羽绒服生产车间，尼泊尔籍务工人员正在加工制作羽绒服，工作秩序井然。中新社记者 贡嘎来松 摄

8月31日，中新社记者探访在西藏自治区日喀则市吉隆县吉隆镇一家羽绒服生产车间，尼泊尔籍务工人员正在为客户服务，工作秩序井然。中新社记者 贡嘎来松 摄

8月31日，中新社记者探访在西藏自治区日喀则市吉隆县吉隆镇一家羽绒服生产车间，尼泊尔籍务工人员正在加工制作羽绒服，工作秩序井然。中新社记者 贡嘎来松 摄

8月31日，中新社记者探访在西藏自治区日喀则市吉隆县吉隆镇一家羽绒服生产车间，尼泊尔籍务工人员正在加工制作羽绒服，工作秩序井然。中新社记者 贡嘎来松 摄

来 源：中国新闻网

原标题： 探访西藏自治区吉隆边贸生产车间 部分尼泊尔籍工人已登记回国意愿

本文转自：温州新闻网 66wz.com