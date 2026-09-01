鹿城发布 2026-09-01 10:38:54

8月31日，鹿城区委理论学习中心组举行习近平法治思想专题学习会，深入学习贯彻《习近平法治思想学习纲要（2025年版）》（下文简称《纲要》）和《中国共产党领导全面依法治国工作条例》。

8月31日，鹿城区委理论学习中心组举行习近平法治思想专题学习会，深入学习贯彻《习近平法治思想学习纲要（2025年版）》（下文简称《纲要》）和《中国共产党领导全面依法治国工作条例》（下文简称《条例》）。鹿城区委书记张崇波主持会议并讲话，强调要深学笃行习近平法治思想，持续提升运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力，为提速建设“一区三地五城”提供坚强法治保障。

何占宇、贾焕翔、周基斌、陈久喜等鹿城区领导和鹿城区委理论学习中心组其他成员参加会议，陈久喜、张伟作交流发言。

张崇波指出，《纲要》系统阐释了习近平法治思想的重大意义、核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求，充分反映了这一思想的最新发展；《条例》是第一部党领导全面依法治国工作的基础性、综合性的党内法规，是坚持依法治国和依规治党有机统一的生动载体。今年是法治浙江、法治温州建设20年，全区上下要坚持将学深悟透《纲要》和贯彻落实《条例》紧密结合起来，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，学以致用、以学促干，全面领会习近平法治思想的理论体系，准确把握从“十一个坚持”到“十二个坚持”的丰富拓展；准确理解党领导全面依法治国的制度安排，确保法治建设始终服务中心大局、服务人民群众、服务区域发展；深刻认识两部文件一体贯通的内在关系，在知行合一中努力建设更高水平的法治鹿城。

张崇波强调，要以法治护航经济发展，牢固树立“法治就是最好的营商环境”理念，紧扣数字经济、人工智能、智能装备等新兴领域，以法治之力为企业“减负松绑”、为市场“清障护航”，持续擦亮“温暖营商”“投资鹿城”品牌。要以法治增进民生福祉，坚持法治为民导向，推动法律援助、人民调解等服务向基层一线延伸、向重点领域倾斜，以看得见、摸得着的成效，增强群众法治获得感。要以法治赋能基层治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，迭代完善“141”基层治理体系，构建集源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置在内的社会矛盾综合治理机制，不断提升政府工作法治化、规范化、科学化水平。

张崇波要求，要带头先学深学、依法用权、实干担当、狠抓落实，做遵法、学法、守法、用法的模范，将法治建设与经济发展、社会治理、民生保障深度融合、同频共振，推动全社会形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围，以高水平法治服务鹿城高质量发展。

来 源：鹿城发布

原标题： 区委理论学习中心组举行习近平法治思想专题学习会

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com