瓯海发布 2026-09-01 10:38:54

8月31日，瓯海区委书记刘云峰督查文明城市建设工作。

8月31日，瓯海区委书记刘云峰督查文明城市建设工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于精神文明建设的重要论述，全面践行人民城市理念，以更大力度、更实举措建设全域化高水平文明城市，不断增强群众获得感、幸福感和满意度。瓯海区领导吴雪梅参加督查。

刘云峰一行先后检查温州大学城和温州肯恩大学周边的南白象街道鹅湖路、丽岙街道下沈北路、茶山街道学府北路等主干道，详细查看空中管线整治、背街小巷提升、车辆停放管理、老旧墙体面貌更新等情况，指出存在的问题。刘云峰要求属地和有关部门以问题为导向，逐项落实提升措施，坚持环境提升和城市管理一体推进，更好展现瓯海城市新风貌；切实增强紧迫感、责任感，以点带面、举一反三，扎实推进文明城市建设常态长效，全面提升全域环境和城市品质。

督查中，刘云峰强调，推进全域化高水平文明城市建设，必须常抓不懈、久久为功。要补齐短板弱项，突出问题导向，全域发力、综合施策，统筹抓好洁化、序化、绿化、美化工作，以实际工作成效推动城市环境品质提升，让文明城市建设成果真正惠及群众。要做到常态长效，进一步完善工作机制，充分发挥指导督导作用，疏堵结合加强规范化、精细化管理，切实把文明城市建设工作融入日常、抓在经常。要坚持内外兼修，以“绣花功夫”推进城市面貌更新，进一步涵养城市文明新风，打造颜值更高、气质更优的美丽瓯海。要全面凝聚合力，积极引导广大市民共建共治共享，营造齐抓共管、全域共创的浓厚氛围。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰督查文明城市建设工作

记者：吴佳佳 伍志翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com