瑞安市民生领域信访问题集中治理工作汇报会召开

瑞安发布 2026-09-01 10:38:54

8月31日，瑞安市召开民生领域信访问题集中治理工作汇报会。

8月31日，瑞安市召开民生领域信访问题集中治理工作汇报会。会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真落实中央和省委部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，坚决扛起为民解难、为党分忧的政治责任，以民生领域信访问题集中治理为重点，进一步提升社会治理能力，为高质量发展营造良好环境。

瑞安市委书记李剑锋主持会议并讲话。瑞安市领导徐龙升、郑立、林朝进、葛震海、谢钦巨、王渊等参加会议。

会议听取了瑞安市信访工作汇报。会议指出，信访是送上门来的群众工作，瑞安市上下要始终坚持以人民为中心的发展思想，把民生福祉摆在首位，千方百计解决好群众合理诉求、维护好群众合法权益，以实际成效取信于民；要分析问题成因，举一反三、系统施治，推动从“解决一件事”向“治理一类事”提升；要坚持法治强基，紧扣信访工作法治化主线，坚持和发展新时代“枫桥经验”，确保问题解决在基层、消除在萌芽；各部门要变被动接访为主动宣讲，涉及群众切身利益的政策，要用群众听得懂的语言讲清楚、说明白。

会议要求，要压实责任，凝聚攻坚强合力。要健全上下联动、左右协同、齐抓共管的工作格局，严格落实领导干部下访接访、包案化解等工作机制，高效统筹协调，加强过程督导，推动信访工作高质量发展。

来 源：瑞安发布

原标题： 全市民生领域信访问题集中治理工作汇报会召开

记者 黄丽云、张欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com