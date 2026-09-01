永嘉发布 2026-09-01 10:34:32

8月31日晚上，永嘉县委书记钟方成主持召开会议，分析研判气象形势，安排部署强降雨防范应对工作。

8月31日晚上，永嘉县委书记钟方成主持召开会议，分析研判气象形势，安排部署强降雨防范应对工作。会议以视频形式开至各乡镇（街道），永嘉县领导陈博参加会议。

钟方成指出，本轮强降雨雨量大、影响范围广、持续时间长，过程中伴有大风等强对流天气，致灾风险较高。各地各部门要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，树牢底线思维、极限思维，保持高度警觉、杜绝麻痹思想，以“时时放心不下”的责任感，进一步拧紧防汛责任链条，抓实抓细监测预警、指挥调度、巡查排险、人员转移、应急处置等各环节措施，确保人民群众生命财产安全。

钟方成强调，要做好预警预报，紧盯风情雨情水情，加强实时监测和短临预报，滚动发布预警信息，落实直达基层、到岗到人的叫醒叫应机制，周密做好防范工作。要高效协同联动，以预报预警为令，高效运行1833联合指挥体系，加强会商研判和联合值班值守，严格落实24小时值班值守和领导带班制度，畅通信息报送渠道，确保防御工作高效协同、闭环落实。要做好风险排查，聚焦小流域山洪、地质灾害点、水上安全、山区道路、山塘水库、在建工地、危旧房屋、学校、养老院等重点区域和重点部位，开展雨前检查、雨中巡查、雨后排查，及时落实安全管控和防范措施。要做好人员转移，严格落实“三提前三必须”，提前转移、主动转移危险区域人员，适时开展扩面转移，确保不漏一户、不落一人。要做好应急准备，备齐防汛物资、抢险力量，调试检修设施设备，确保突发事件第一时间响应、高效处置。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉部署强降雨防范应对工作

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com