永嘉县委书记钟方成开展循迹溯源学习调研

永嘉发布 2026-09-01 10:35:25

8月31日，永嘉县委书记钟方成到永嘉县革命历史纪念馆开展循迹溯源学习调研，回望革命峥嵘岁月，感悟共产党人初心使命。

8月31日，永嘉县委书记钟方成到永嘉县革命历史纪念馆开展循迹溯源学习调研，回望革命峥嵘岁月，感悟共产党人初心使命。他强调，要对标落实习近平总书记“4+1”重要要求、省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，按照省委十五届九次全会、市委十三届十次全会部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，守护红色根脉、汲取奋进力量，持续推动经济社会高质量发展，奋力谱写中国式现代化永嘉新篇章。永嘉县委副书记黄金锡参加学习调研。

在永嘉县革命历史纪念馆内，讲解员对照革命文物、影像资料、文字手稿，系统讲解了永嘉人民在中国共产党领导下浴血奋斗的光荣革命历史。钟方成驻足观摩、认真聆听，重温峥嵘岁月，深刻感悟党的辉煌奋斗历程，接受革命精神洗礼。

钟方成指出，永嘉是千年古县、浙江老革命根据地县、红十三军诞生地，特别是红十三军展现的胸怀理想、敢于斗争、艰苦奋斗、不怕牺牲精神，指引着一代代永嘉党员干部群众矢志奋斗、开拓创新，谱写了一曲曲振奋人心的时代凯歌。要当好红色根脉守护者，赓续共产党人精神血脉，用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、指引方向，从赓续红色基因中传承优良作风、汲取奋进力量，为推动永嘉高质量发展注入源源不断的精神动力。要用好爱国主义教育基地，宣传好革命英烈、道德模范等先进典型，广泛开展群众性教育实践活动，塑造正确价值导向，树立良好道德风尚，推动红色文化资源向基层治理、文明建设持续赋能。

钟方成强调，当前永嘉正处于“十五五”开局起步的关键阶段，市委赋予了永嘉向经济强县迈进的使命任务。全县上下要深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，牢记习近平总书记“两个分量有多重”重要批示和殷殷嘱托，不忘初心、牢记使命，继往开来、接续奋斗，加快打造高质量发展建设共同富裕示范区县域样板，为省市大局作出更多永嘉贡献。广大党员干部要牢固树立和践行正确政绩观，大力弘扬“六干”作风，创新实干、开拓进取，加快塑造发展新动能新优势，持续推动经济稳进向好、社会大局和谐稳定，不断增进民生福祉，高效统筹发展和安全，努力交出“十五五”开局之年的精彩答卷。

来 源：永嘉发布

原标题： 钟方成开展循迹溯源学习调研

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com