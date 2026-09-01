文成县委书记杨德听开展循迹溯源学习调研

文成发布 2026-09-01 10:36:26

8月31日上午，文成县委书记杨德听赴黄坦镇、铜铃山镇、百丈漈镇开展循迹溯源学习调研。

8月31日上午，文成县委书记杨德听赴黄坦镇、铜铃山镇、百丈漈镇开展循迹溯源学习调研，强调要始终牢记时任浙江省委书记习近平同志殷切嘱托，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入践行“八八战略”，牢固树立和践行正确政绩观，一张蓝图绘到底，奋力谱写中国式现代化文成新篇章。文成副县长郑宁参加。

与村民一起算好“增收账”，是习近平同志2003年视察黄坦镇共宅村时留下的深情牵挂。时光荏苒，如今的黄坦镇共宅村已发展成为集农业、工业、服务业于一体的“三产融合”典型村。杨德听来到共宅村，详细了解村集体经济发展、特色农业产业培育等情况。他强调，要依托黄坦生态产业园、农产品交易中心等平台，深化村企联建、工农互促，持续做强黄坦糖、鲜切花、糯米山药等特色产业，不断提升园区承载力和辐射带动力，让群众在家门口就业增收，奋力打造“三产融合”的共同富裕示范样板。

深入遭受台风重创的泥石流现场察看灾情、慰问群众，是习近平同志2005年视察铜铃山镇铜铃村时留下的暖心足迹。带着这份温暖记忆，杨德听走进如今已是省级未来乡村的铜铃村，详细了解体旅融合、共享空间盘活、为民服务等情况。他指出，要统筹好高质量发展和高水平安全，持续巩固拓展灾后重建成果，全面提升基层防灾减灾救灾能力。要充分发挥高山生态和森林康养优势，强化“山水筑梦·铜画森铃”党建品牌引领，持续做强“21℃铜铃山”IP，丰富林下经济、冰雪赛事、康养旅游等业态，同时用心用情办好邻里食堂、智慧养老等民生实事，把“民声”落到实处，打造更高品质的乡村生态气候旅游目的地。

百丈漈镇篁庄村大坝头是习近平同志视察过的地方，杨德听来到这里，详细了解文旅发展及村庄产业建设等情况。他强调，篁庄村坐拥“中华第一高瀑”，是刘伯温故里5A级景区的核心承载村，要坚持生态优先、文旅融合，依托百丈漈“网红”瀑布流量和天顶湖水域资源，做好“生态+旅游”文章，加快引入休闲度假、水上运动、夜游消费等新型业态，完善“吃、住、行、游、购、娱”旅游全链条，推动美丽风景转化为美丽经济，努力走出一条生态美、产业兴、百姓富的乡村振兴新路子。

来 源：文成发布

原标题： 杨德听开展循迹溯源学习调研

记者 夏季、朱伟、雷成

本文转自：温州新闻网 66wz.com