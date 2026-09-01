泰顺发布 2026-09-01 10:37:28

8月31日，泰顺县委理论学习中心组举行习近平法治思想专题学习会，深入学习贯彻《习近平法治思想学习纲要（2025年版）》（以下简称《纲要》）和《中国共产党领导全面依法治国工作条例》（以下简称《条例》）。

8月31日，泰顺县委理论学习中心组举行习近平法治思想专题学习会，深入学习贯彻《习近平法治思想学习纲要（2025年版）》（以下简称《纲要》）和《中国共产党领导全面依法治国工作条例》（以下简称《条例》）。泰顺县委书记张银贵主持会议并讲话，强调要深学笃行习近平法治思想，进一步提升运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力，为深入实施“1611登峰行动”、加快推动跨越赶超高质量发展提供坚强法治保障。

泰顺县领导陈钷、雷全勉、赖立峰、林建丰和泰顺县委理论学习中心组其他成员参加会议，林建丰、龚士苗作交流发言。

张银贵指出，《纲要》是新时代全面推进依法治国的纲领性文献，《条例》是第一部党领导全面依法治国工作的基础性、综合性党内法规，为党委领导和推进全面依法治县提供了根本遵循。全县上下要把学习贯彻《纲要》和《条例》作为当前和今后一个时期的重要任务，建立常态化学习机制，把握好、领会好蕴含其中的政治逻辑、法理内涵、实践要求，不断增强政治意识、宗旨意识、敬畏意识，切实以法治思维和法治方式统揽全局、推动工作、赋能发展。

张银贵强调，要以法治泰顺建设为抓手，突出重点、精准发力，持续提升依法治县水平。要坚持以法治优生态，把法治作为最好的招商名片，聚焦发展需求提供精准法治服务，严格规范涉企执法行为，重拳治理选择性执法、趋利性执法等乱象，持续清理妨碍公平竞争的规定和做法，全面形成良好的生产秩序和市场环境。要坚持以法治惠民生，迭代升级“廊桥背包”服务矩阵，健全“15分钟公共法律服务圈”，深化执法司法规范化建设，加大普法宣传教育力度，真正把体现人民利益、反映人民愿望、维护人民权益、增进人民福祉落实到法治建设各领域全过程。要坚持以法治强治理，统筹平安建设与法治建设，把法治手段贯穿风险防范各个环节，迭代完善“141”基层治理体系，持续深化矛盾纠纷排查化解，依法严惩侵害群众切身利益的违法犯罪，为高质量发展营造安全稳定的法治环境。

张银贵要求，要充分发挥泰顺县委全面依法治泰顺县委员会牵头抓总作用，持续引导广大党员干部深学细悟习近平法治思想，提升依法履职能力水平，健全法治建设责任体系和考评机制，常态化开展法治业务培训、岗位练兵、能力提升行动，深入推进全民普法教育，广泛凝聚法治建设的强大合力，以高水平法治护航泰顺高质量发展。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委理论学习中心组举行习近平法治思想专题学习会

记者 郑鑫昳

本文转自：温州新闻网 66wz.com