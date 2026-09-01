泰顺发布 2026-09-01 10:38:27

8月31日，泰顺县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要论述、重要指示、重要文章精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见；听取全县防御应对第18号台风“沙德尔”工作情况，研究部署下步防汛防台工作。

8月31日，泰顺县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要论述、重要指示、重要文章精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见；听取全县防御应对第18号台风“沙德尔”工作情况，研究部署下步防汛防台工作。

泰顺县委书记张银贵主持。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局第二十七次集体学习时的重要讲话精神，深入贯彻习近平强军思想，全面落实新时代政治建军方略，扎实推进国防动员和后备力量建设，高标准做好征兵工作，在应急应战、练兵备战上持续用力，不断提升基层武装部规范化建设水平，落实军人军属优待等政策，持续巩固军政军民团结的良好局面。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在纪念江泽民同志诞辰100周年大会上的重要讲话精神，大力弘扬江泽民同志的崇高风范和优良作风，始终把“铸魂”摆在首位，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，持之以恒推进全面从严治党，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要始终把为民造福作为最大政绩，注重在发展中保障和改善民生，不断提升民生质感和群众体感。要把握高质量发展首要任务，紧扣“1611登峰行动”，强化创新引领、提速登峰步伐，奋战三季度、跑好下半场，更好统筹发展和安全，圆满完成全年经济社会发展目标任务，确保交好“十五五”开局之年的精彩答卷。要大力弘扬“马上就办、真抓实干”工作作风，面对矛盾问题敢于迎难而上，面对急难险重任务敢于挺身而出，不断提升在多目标平衡中寻找最优解的能力水平。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述精神，把树立和践行正确政绩观作为长期任务融入日常、抓在经常，扎实开展学习教育“回头看”，对查摆出来的突出问题，明确责任、紧盯不放，严格销号管理，加强正确政绩观的日常管理监督。同时，把巩固拓展学习教育成果与推动高质量发展紧密结合起来，以鲜明的选人用人正确导向引导干事创业、争先创优，以实干实绩巩固提升学习教育成果成效。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神和在中共中央政治局会议上的重要讲话精神、在《求是》杂志上发表的重要文章《提高防灾减灾救灾能力》精神，不断提高防灾减灾救灾能力，牢牢守住人民群众生命安全底线。在18号台风“沙德尔”防御应对工作中，全县上下在省委省政府、市委市政府坚强领导下，指挥调度迅速高效、人员转移果断坚决、风险管控精准有力、全民动员众志成城，坚决有力打好防汛防台大仗硬仗。当前短时强降雨天气频发，台风次生灾害、滞后风险仍处于高位。要以案为鉴、力戒侥幸，把各项工作想在前、做在前，从思想根源上筑牢防大汛、抗强台、抢大险的坚固防线，牢牢把握工作主动权。要深入复盘、全面补短，把行之有效的经验固化成工作机制，把短板弱项作为下一轮防御工作攻坚的主攻方向，做到打一仗、进一步。要居安思危、常备不懈，坚持“抓在日常、强在基础、重在持续提升”，常态化开展风险隐患滚动排查整治，把风险隐患处置在萌芽状态。同时，常态化开展实战化应急演练，持续深化防灾避险宣传教育工作，不断提升群众主动避险、自救互救的意识与能力。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com