孩子写作业先问AI，家长怎么办

人民日报 2026-09-03 10:05:00

教育关乎今天，决定未来。

面对智能变革时代浪潮，习近平总书记深刻指出：“现在，一方面，有了智联网、人工智能，教育的工具和方法会发生变化，学生能力培养会有变化，这些正需要与时俱进地进行改革。另一方面，对于学生的启智、心灵的培养和基本的认知能力、解决问题能力的培养，是不能放松的。基本功还得有。”

一方面要“与时俱进地进行改革”，另一方面“基本功还得有”，道出“人工智能+教育”的关键。今年4月，教育部等5部门印发《“人工智能+教育”行动计划》，对推动人工智能人才培养与素养提升作出要求。今起推出“教育优质均衡发展·四问‘人工智能+教育’”系列报道：孩子写作业先问AI（人工智能），家长怎么办？“真人老师”会被AI替代吗？AI时代，如何成为会提问的人？AI在拉平差距，还是在加深知识的鸿沟？这些问题亟须学校、家庭、社会深入思考，共同作答。

——编 者

对话嘉宾：

清华大学社会科学学院党委书记 孟天广

中国教育发展战略学会学术委员 陈志文

北京市陈经纶中学本部高中校区校长 徐 琳

教育科技公司AI研学负责人 张 丹

我的孩子刚上初中，一写作文就开始发呆，憋了半天写不出几行字，最后还是求助AI（人工智能）工具。输入主题、字数和关键词，几秒钟，一篇结构工整、文笔流畅的文章就出来了。说实话，AI写得确实好。可长期这样，他是不是就不会自己构思、遣词造句了？考场上没有AI，他还能写得出来吗？但要是禁用，似乎又在一刀切。到底应该怎么办？

——小林妈妈

一名家长的真实困惑，也是许多家庭的共同焦虑。拍照上传数学题，AI不过几秒便列出完整解题步骤；实验尚未动手，AI已给出现象描述与结论推断……AI以“无所不能”的姿态融入教育，一场关乎“用”还是“不用”、“拥抱”还是“抵制”的考验，摆在每个家长面前。

作业是AI帮助做的，思考是谁的？

【场景】

新学期伊始，不少老师和家长发现，学生的暑假作业“AI味”有点浓。有些孩子图省事，写作业找AI代劳；还有些孩子回校扎堆交流“如何用AI写作业”。当下，AI代写作业的趋势日益明显。有调查数据显示，71.0%的学生用AI辅助完成作业。对此，家长们不免担心：AI把作业都替孩子写了，还学什么？作业是AI帮助做的，思考是谁的？

【专家说】

孟天广：一定程度上，AI确实能提升写作效率、丰富素材运用、优化语言表达，有助于培养孩子人机协同的能力，以适应未来学习模式。

但长期依赖AI写作业，会带来一系列负面影响。其一，削弱思维深度与价值观培养，写作是学生认识、思考并反思自身与外部世界关联的独特实践，AI代写会让这种思维训练的效果大打折扣；其二，抑制好奇心与创造力，缺乏从头到尾写作的完整体验，会逐渐磨灭学生观察生活、探索未知的热情；其三，影响抽象化能力的形成，不经历“现象—本质”的提炼过程，归纳、演绎、推理等思维能力便无从生长。

陈志文：对成年人来说，人工智能是效率工具，但对中小学生而言，它很容易变成替代思考、替代训练的“捷径”。

中小学生正处在学习习惯、思维方式和基本自律能力形成阶段，学习的价值不仅在于得到答案，更在于经历理解、记忆、推理、表达和反复训练的过程。

家长不能理想化地假设孩子天然知道如何正确使用人工智能。趋利避害是人的本能，很多成年人都难以抵抗滥用工具带来的惰性，更何况心智尚未成熟的中小学生？如果学生从小习惯把问题外包给AI，最终学会的可能不是知识，而是绕开学习本身的方法。

【老师说】

徐琳：AI在写作学习中的边界如何划定，家长可以参考3条红线：一是不能用AI替代原始观察、跳过生活本身，比如写妈妈，就必须看她的手、听她的脚步声；二是不能用AI替代情感顿悟，那种心里“咯噔一下”的瞬间，必须要靠自己咀嚼成文字；三是不能用AI替代逻辑训练，从立意到结构的完整推理必须自己“憋”出来，这样思维才能生长。

与此同时，也有3条绿线：一是AI可以作为灵感催化剂，在孩子卡壳时提供方向参考；二是可以作为素材帮手，查找一些背景资料；三是可以作为诊断助手，发现错字、分析结构等，但修改仍需让孩子自己完成。

AI研学火热，孩子会输在起跑线上吗？

【场景】

“花了大几千块，孩子回来只会用AI做PPT，不知道该高兴还是生气”“怎样才能不让孩子输在‘AI起跑线上’”……许多家长有类似的困惑。暑假期间，各类AI研学营成为教育消费的新“顶流”。有机构打出极具诱惑力的宣传语——“6天开出一家AI公司”“8岁当产品经理，13岁创业当老板”，课程标价动辄数千元乃至上万元。与此同时，AI学习机、智能辅导硬件也持续热销，“AI精准学”“AI一对一”等卖点，吸引不少家长下单。

【研发人员说】

张丹：重营销、轻实操，是当下AI研学市场较为普遍的现象。不少机构靠夸张话术引流，课程内容却停留在AI生成文案、制作PPT等浅层工具使用上，不具备专业教研能力。此外，行业标准尚未健全，收费虚高。

在学习AI方面，家长其实没有必要过分焦虑。家长应当明白，AI工具迭代速度极快，逻辑思维、问题拆解能力和创新实践能力，才是孩子终身受用的核心竞争力。培养AI素养，必须遵循认知规律，循序渐进地帮助孩子建立科学思维与探究意识。要从真实问题出发，鼓励孩子“做中学”，在动手实践中理解原理、积累经验。

【老师说】

徐琳：真正的AI素养，在于用AI助力人类的决策。因此，素养培养应转向人机认知协作，具体包含4种能力：提问力，好问题往往比好答案更珍贵；判断力，辨别AI输出的偏见与错误，而不是全盘接收；整合力，将AI检索到的信息与个人的经验、价值观相结合；反思力，追问AI帮助了什么、限制了什么、有哪些是无法替代的。

在实操层面，家长可以依据孩子年龄段分层推进。小学阶段可以让孩子就同一个问题向AI多次提问，观察每次答案的差异，培养质疑习惯；中学阶段可要求附上“我的思考轨迹”，说明为什么选择这个方向，让思维过程可见。此外，所有阶段都应强调线下检验，比如用AI生成的菜谱必须下厨做一遍，AI写的代码必须亲自运行一次。归根结底，要让孩子明白，“我”才是主角，AI只是“外挂”，替代不了自己。

【专家说】

陈志文：需要警惕的是，不要让AI成为应试训练的新“助手”。AI本来可以服务因材施教、减轻教师负担、提高学习效率，但市场力量也可能把它推向另一个方向——更精准、更高效、更隐蔽的应试训练。一旦AI主要被用于刷题、押题、错题分析、精准训练和提分竞赛，它就可能把过去的“人盯人应试”升级为“算法驱动应试”。对于这类产品与服务，应保持前瞻性警惕，防止AI被广泛用于变相培训和应试强化。

面向不同年龄段的孩子，AI该分级吗？

【场景】

不同年龄段的孩子认知水平、辨别能力差异巨大。但当前市面上的通用大模型，不分年龄、不分场景，面向所有使用者开放。

不少家长心存疑虑：同一款AI，低龄孩子使用，可能会被不实信息误导，容易产生依赖心理；但对高年级学生而言，过度限制又可能束缚他们的探索空间。面向青少年的AI使用，是否应当建立分级机制？

【老师说】

徐琳：教育部发布的《中小学生成式人工智能使用指南（2025年版）》已明确提出“小学阶段禁止学生独自使用开放式内容生成功能”，但在实际执行中仍面临不少困难。一方面，家庭监管存在盲区。大部分家庭未制定任何AI使用规则，“管不了、不会管”的问题较为突出，家长即便限定了电子设备的使用时长，也难以监控孩子的具体使用内容。另一方面，AI工具深度嵌入各类应用软件，增加了识别难度。生成式AI功能常以“辅导”“陪伴”为名，内置在学习机、作业APP、智能手表甚至儿童玩具中，家长很难辨别其是否属于开放式内容生成功能。

【专家说】

孟天广：中小学生使用通用大模型，存在与年龄认知不匹配的潜在风险：一是认知能力不匹配，青少年面对远超自身认知水平的“巨人版”大模型，容易产生挫败感，削弱自信心；二是学习能力不匹配，青少年自主学习习惯尚未稳固，使用AI时易形成依赖，阻碍求知欲与探索欲的养成；三是评价能力不匹配，青少年社会认知尚不成熟，缺乏对AI生成内容进行判断和评估的能力；四是伦理价值不匹配，通用模型往往以成人逻辑影响青少年，忽视其不同成长阶段的价值培养需求。

因此，家长们的担忧是有道理的，在基础教育阶段构建人工智能应用分类分级治理体系很有必要。分级机制应按照学生成长阶段或教育学段设计，开发与各学段认知水平相适应的“学生模型”——即为学生提供一个与其认知和智识同步成长的人工智能学伴，在共同演化中培养青少年与AI协同的能力与素养。同时，分类机制还可根据教育对象差异化设计：普通教育适用上述方案；特殊教育可实现更个性化、专业化的教学；职业教育可以强化特定场景中专用AI的开发与应用。

陈志文：建议在教育系统建立大模型白名单制度，明确进入校园的AI产品不能仅看技术指标、响应速度和调用成本，更要将价值导向、内容安全和知识体系作为重要考量。

来 源：人民日报

原标题： 孩子写作业先问AI，家长怎么办

记者 丁雅诵

本文转自：温州新闻网 66wz.com