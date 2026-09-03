新华网 2026-09-03 10:18:16

2026年中国国际服务贸易交易会将于9月9日在北京启幕。作为“十五五”开局之年的国家级服务贸易综合型展会，主题展核心位置首次设立中国服务案例展区，成为观察“中国服务”发展成色的窗口。

2026年中国国际服务贸易交易会将于9月9日在北京启幕。作为“十五五”开局之年的国家级服务贸易综合型展会，主题展核心位置首次设立中国服务案例展区，成为观察“中国服务”发展成色的窗口。

北京市商务局局长朴学东介绍，中国服务案例展区面向全国20余个省、5个自治区、4个直辖市以及中央企业、中管金融企业，征集了覆盖服务贸易12大领域的140余个案例。

这是8月10日拍摄的首钢园区。新华社记者 谢晗 摄

今年的服贸会将聚焦“扩大开放、深化合作、引领创新”三大功能定位，推动更多“中国服务”走向世界。

在本届服贸会上，一系列活动令人期待：将有1800余家企业在首钢园现场设展，456家为世界500强和行业龙头企业；举办近百场会议论坛及百余场洽谈推介活动，首次搭建“出海服务推介路演区”；围绕投资促进、文旅体验推出11条商务考察线路；创新打造首钢园“会展小镇”，举办文艺展演、消费市集等74场配套活动。

当前，我国服务贸易规模已突破1万亿美元。“中国服务”的蓬勃发展，正不断为全球服务贸易注入活力。这次中国服务展区案例，覆盖哪些领域？

出海扬帆，“中国服务”惠及全球。信贸链开源生态，打通跨境贸易单证跨系统协同，贯通贸易、物流、银行全链条；国际班列与跨境多式联运，构建覆盖亚欧非的跨境物流服务网络，为企业出海提供高效物流支撑；“发现中国之美”文旅服务，推动文旅与文化、科技、金融优质资源融合，让外国友人近距离领略中华传统文化、风土民情与新时代发展成就。

数智赋能，科技驱动服务升级。以AI、大模型、智能体为核心技术的案例占比近四成。“游戏+电竞+文化+文旅+品牌”的数字贸易模式，促进中华文化传播、跨文化交流与文旅消费融合；取得重大突破的重复使用火箭技术，积极承接全球商业卫星发射任务；AI智能问答项目，立足政务服务场景，基于大模型打造智能问答系统，面向市民提供7×24小时不间断的政策智能咨询服务。

跨界融合，让服务型制造互促共进。多赛道全球化的医药合同研发生产机构，为企业提供全生命周期服务；热等静压技术，提升航空航天、医疗、消费电子等高端装备材料性能；医药智控平台打破信息壁垒，提升运维效率30%以上，减少制药工厂碳排放10%-15%。服务业，正深度嵌入实体经济生产链条。

服务发展成果普惠千家万户，持续增强民生福祉。适老化方案，助力银发群体跨越数字鸿沟；托幼智能平台，把出生、托育、学前教育打通成一条链；医疗设备，从产品输出到产业落地，打破欧美垄断，提升诊疗能力造福患者。好服务，落进了百姓日子里。

8月19日07时35分，朱雀三号遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，运载火箭全程飞行正常，一子级成功着陆于回收场预定位置，二子级将搭载的鸿鹄03星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。新华社发（汪江波摄）

“‘十五五’时期，全球产业链加速重构，数智化和绿色转型步伐加快，中国服务业基础更加坚实，服务贸易将迎来全新的历史机遇。”商务部副部长鄢东说。

首次在主题展核心区域设立“中国服务”展区，是中国服务贸易创新培育更多“中国服务”品牌的缩影。透过2026年服贸会这扇“窗”，世界将看到更加开放、更有底气的中国。

来 源：新华网

原标题： 首设“中国服务”展区 2026年服贸会国际范儿足

记者：吉宁、张骁

本文转自：温州新闻网 66wz.com