新华网 2026-09-03 10:19:52

9月2日上午10点，西藏吉隆口岸核心区域救援通道已基本打通，救援人员、救援物资和部分装备已通过陆路通道进入核心区。

这些天来，救援人员始终想方设法向核心区挺进。“新华视点”记者独家采访8月27日率先抵达核心区的19人搜救突击队，还原他们在泥泞中向险而行的艰难时刻。

挺身而出

灾害突如其来。8月26日，尼泊尔一侧突发泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联。由于国道216线通往吉隆口岸的最后几公里被冲毁淹没，通信彻底中断，核心区瞬间变成与世隔绝的“孤岛”。

部分心系前方亲友的村民，爬上国道旁的陡峻山崖，寻找突破之路。可山体坡面湿滑松散，落石不断滚落，他们进退两难。

国道前沿一派紧张景象。公安民警拉起警戒线，布设危险隔离区域；消防人员四处搜寻通信信号，力争将现场影像资料回传。多支救援力量已迅速集结。然而，缺少一手现场依据，对险情隐患等关键信息掌握有限，增加了救援部署的难度。

核心区是否有生还者？次生灾害风险几何？避险和救援究竟有多大空间？种种信息无法确认，令人焦灼。

应急救援指挥部决定，组建一支由吉隆镇镇长王强带队，涵盖19人的搜救突击队，前往核心区。

人员选配进行了充分考量：既有熟悉地形的移民管理警察，也有具备专业搜救技能的消防战士，还有熟知山中老路的村民。“我们的任务十分艰巨，首要任务就是徒步走进核心区，查看是否有幸存者。”王强说。

8月27日，前往灾害核心区的搜救突击队，等待出发。（受访者供图）

挺进“孤岛”

27日一早，这支搜救突击队从萨勒乡拉比村出发，穿过高山密林，奔赴受灾一线开展搜救探查工作。

走完一段山路后，眼前便是悬崖峭壁。

“听村里老人说，山上有一条去往口岸的老路，但常年无人通行，早已找不到。我们只能在荆棘丛中硬闯开路。”王强挽起袖子，手臂上伤痕清晰可见。

33岁的次仁平措，是吉隆边境管理大队的一名辅警。事发当时，他正在拉比村执勤。挺进“孤岛”的路上，次仁平措与村民焦急不安，反复给身处口岸的亲人和同事拨打电话，但电话始终打不通。

路险且阻。在陡峭湿滑的山坡上，有人脚下打滑摔倒，抓住身旁的灌木藤蔓稳住身子；有人被荆棘乱石划伤手臂、划破裤腿，顾不上查看伤口，继续向前。

8月27日，灾害核心区搜救突击队队员沿着江边悬崖徒步挺进。

这段路程仅有八九公里，但多半位于悬崖绝壁上。一旁是湿滑陡峭的悬崖陡坡，一旁是湍急轰鸣的河谷激流，脚下碎石滑落，随时面临滑坡、落石、坠崖风险。

近8小时后，下午两点半，次仁平措与9名村民率先抵达受灾现场，成为首批挺进“孤岛”的攻坚力量。

行进途中，王强开始掉队。但他咬牙坚持，不断沿着前面人的脚印慢慢向前，手脚并用爬巨石，挪动身子下陡坡，终于在下午五点左右抵达口岸上方山坡。

随身携带的物资不知丢落何处，一直没有进食的王强在返回途中体力透支。路过山上一条小溪时，他趴下来大口大口喝水。天黑后，王强在林间迷路；最终，在人员接应下，于次日凌晨平安返回，带回一手影像资料。

实拍的画面，能更直观地还原出现场真实面貌，厘清机械开进、人员作业的现实制约条件，为救援指挥决策提供更精准的现场依据。

拼尽全力

随着救援工作深入推进，这支19人的队伍进行分流。

有的已与专业搜救队伍会合，深入灾区腹地开展精细化地毯式搜寻、废墟清理、失联人员搜救、险情排查工作；有的对接失联、遇难人员家属，开展安抚工作；有的与村民队员全力投身群众转移、安置保障、物资分发工作，助力受灾群众安稳过渡；还有部分队员正在通信保障现场忙碌。

作为镇长，王强最主要的工作是安抚失联人员家属，按照“一人一专班、一人一档案、2名干部包1人”的工作机制，接待安抚遇难和失联人员家属。

吉隆镇的多家酒店安置了上百名转移群众。吉隆县委书记刘云表示，目前已成功转移安置吉隆镇、萨勒乡风险区域内5个村群众499人。

夜幕缓缓笼罩吉隆河谷，小雨淅沥，盏盏灯光点亮安置点救灾帐篷。寒夜虽冷，但在这片土地上，所有人都在拼尽全力。

8月31日，抢通作业推进到距吉隆口岸1.1公里处。

9月2日，吉隆泥石流救援陆路通道基本打通。

从距口岸1.1公里处到救援通道基本打通，用了40多个小时。

道路每向前延伸一米，救援人员距离核心区就更近一步。再难再险的路，也难以阻挡救援人员挺进灾害现场的脚步。

来 源：新华网

原标题： 19人搜救突击队如何挺进吉隆泥石流灾害核心区

记者 周立民、杨守勇、李键、旦增尼玛曲珠

本文转自：温州新闻网 66wz.com