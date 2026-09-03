新华网 2026-09-03 10:21:03

日本大阪地方法院2日就福岛第一核电站事故避难者诉讼案作出裁决，判令东京电力公司承担部分赔偿责任，但驳回了原告对日本政府的索偿要求。原告方不服判决，表示将提起上诉。

日本大阪地方法院2日就福岛第一核电站事故避难者诉讼案作出裁决，判令东京电力公司承担部分赔偿责任，但驳回了原告对日本政府的索偿要求。原告方不服判决，表示将提起上诉。

2011年福岛核事故后，从灾区前往关西等地避难的79户家庭共221人向大阪地方法院提起诉讼，要求日本政府和东京电力公司赔偿共计29亿日元（约合1.2亿元人民币）。原告主张，日本政府对东京电力公司疏于监管，应承担相应责任；东京电力公司则因推迟实施海啸对策，导致发生事故，使避难者常年背井离乡、精神痛苦。

这是2021年4月13日拍摄的日本福岛第一核电站。新华社/共同社

大阪地方法院2日在判决时表示，日本政府即使对东京电力公司实施监管也难以避免事故发生，因此无需承担责任。该法院同时判定东京电力公司对部分原告作出赔偿，总金额约9000万日元（约合379万元人民币）。

原告方表示将提起上诉。从福岛县带着孩子避难15年的森松明希子说，避难者想要的判决是“日本政府先为事故担责”，但日本最高法院2022年判定政府无需承担责任后，后续案件审理均参照该判例。

2011年3月11日，日本东北部海域发生9.0级地震并触发海啸，导致福岛第一核电站发生放射性物质泄漏事故。大约47万名福岛及周边地区居民被迫撤离，许多人等待数年后才重回故园，目前仍有逾2万人没能返乡。日本各地针对政府和东京电力公司的类似诉讼已有数十起，原告人数超过1.2万。

来 源：新华网

原标题： 日本一法院判决东电赔偿福岛核事故避难者

记者 张旌

本文转自：温州新闻网 66wz.com