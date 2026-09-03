新潮运动“破圈”——暑期体育消费的新增长极

新华网 2026-09-03 10:23:50

这个夏天，匹克球、桨板、室内滑雪等一批新潮运动加速从“小众”走向“大众”，以轻量化、休闲化、强社交的特质，点燃消费热情。

太湖之畔，黄色小球在标准场地来回飞跃，击球声清脆作响，一场苏州教职工匹克球公开赛近日落幕，百余名选手挥汗如雨，观众围满场边；南京金牛湖、无锡蠡湖、北京亮马河上，桨板、皮划艇点缀水面，晚风中游人从容挥桨，岸边霓虹倒映波光；上海耀雪冰雪世界内，身着雪服的游客畅快飞驰，与室外高温反差强烈……

这个夏天，匹克球、桨板、室内滑雪等一批新潮运动加速从“小众”走向“大众”，以轻量化、休闲化、强社交的特质，点燃消费热情。

当“避暑”遇上“潮运动”

今年暑期，持续高温让“去哪儿纳凉”成为不少市民的刚需。在人们对健康与趣味的双重追求下，“避暑不避动”悄然成为新风尚。

室内匹克球“接住”了这一需求。在苏州川流匹克球（华东）产业示范基地，暑期推出的29.9元/4小时的畅打优惠，吸引大批附近居民前来体验。“约上邻居朋友，一起挥拍出出汗，释放工作压力，感觉特别棒。”家住附近的李爽说。

在南京金鹰空中体育公园，11片标准匹克球场上数十名市民分散对战。“在51楼打匹克球、看城景，这种感觉太特别了。”匹克球爱好者张莹说。该场馆负责人介绍称，商圈夜间球场几乎场场爆满，年轻群体成为暑期匹克球消费主力。

冰雪场馆同样人气爆棚。在上海耀雪冰雪世界、无锡热雪奇迹等室内雪场，夏季客流持续上涨。太仓阿尔卑斯雪世界品牌营销总经理李玲说：“今年以来累计接待游客突破35万人次，暑期超20万人次。很多家庭把周末滑雪当作‘避暑度假’，滑雪夏令营期期爆满，7月至8月培训课程全部排满。”

图为江苏无锡一处室内滑雪场推出的娱雪区内，不少市民、游客在体验冰雪乐趣。

不少城市河道与湖泊成了天然“空调房”。在淮安里运河龙首湾驿站，数十块桨板星星点点散落水面。“暑期玩桨板人数日均百人左右，同比增长400%，还有山东、北京的游客来体验。”驿站负责人吴燕说。无锡蠡湖水上运动基地单日接待超300人次、营收突破2万元，周末客流直接翻倍。

消费数据印证了火热程度。某电商平台数据显示，7月1日至19日“桨板”日均搜索量环比增长31%；近四个月桨板销售额同比暴涨203%，匹克球销售额同比激增229%。线上旅行平台数据显示，7月全国室内滑雪订单量同比翻番。

低门槛的“圈粉”密码

“10分钟上手，半小时‘上头’。”谈到匹克球的火爆，苏州川流体育副总经理张秉承如此概括。日常体验成本数十元，融合网球规则、乒乓球拍和羽毛球场地特色，初学者也能很快找到回合感。“我第一次打匹克球，虽然姿势不好看，但能来回打起来，很满意。”首次体验完的市民陈芳慧直呼意犹未尽。

桨板同样对“小白”友好。“充气五分钟后，人就能站在水面。第一次站上去很紧张，但划出去几十米就上瘾了。”即将开启大学生涯的桨板体验者王鑫说。桨板适合从6岁到80多岁的全年龄段人群，一位教练告诉记者：“新手容易落水，但这恰是魅力所在，它允许失误，让人在亲水玩乐中消解压力。”

图为江苏无锡蠡湖上不少市民、游客在体验桨板。

滑雪的门槛也在降低。近年来，室内滑雪场数量持续增长，让越来越多南方人能在四季享受冰雪乐趣。无锡热雪奇迹暑期专门辟出4000平方米娱雪区——北欧风格的梦幻雪屋前排起长队，120米长的冰滑梯上惊呼与欢笑声此起彼伏，50多米长的巨龙冰雕晶莹剔透，成为全场“出片”打卡点。不少游客坦言：“在初级道和娱雪区玩玩雪、拍拍照，同样很快乐。”

价格亲民和上手容易只是新潮运动走红的表象。更深层原因在于，这些运动精准契合当代都市人的情感需求。

“当前群众体育需求已超越单纯的强身健体，更追求情绪解压、社交属性与自我表达。”江苏省匹克球推广委员会相关负责人陆玉林说。匹克球爱好者唐晓雯的感受颇具代表性：“匹克球速度比网球慢很多，击球声很治愈。双打时天然形成‘聊天距离’，边打球边聊天，特别放松。”

社交媒体也放大了这种情绪共鸣。某社交平台上，匹克球相关笔记超120万条，相关话题播放量达8.2亿次。短视频平台上，桨板上的落日剪影、雪场里的清凉笑脸被反复传播。“很多人刷到视频后专程从周边城市赶来。”苏州独墅湖一位桨板教练说。

激活一条链 赋能一座城

业内人士指出，新潮运动带动的远不止运动本身的消费，一条“场馆运营、赛事引流、文旅消费”的产业链正加速形成。

赛事是这条链上的重要引擎。苏州川流匹克球基地今年5月开业以来，已承接各类专业及大众赛事超15场。“五一”期间全国十余省市近600名选手参赛，形成“一人参赛、全家游玩”的文体旅融合模式。基地规划每年举办赛事90场以上，预计拉动相关消费2.2亿元。

扬州一场腰旗橄榄球公开赛吸引全国600名选手参赛，选手亲友团赛后纷纷游览瘦西湖、品鉴扬州炒饭，深度感受当地文旅特色。太仓阿尔卑斯雪世界举办青少年滑雪公开赛，同步举行“萌宠滑雪赛”“万人泼雪节”等文娱活动，暑期带动周边酒店预订量同比增长超四成。

图为江苏太仓一处室内滑雪场推出的“萌宠滑雪节”活动现场。

产业端同样火热。河南鹤壁依托橡塑产业基础，匹克球器材制造迅猛发展，全市统筹建设近1600块场地，成为国内球场密度最高的城市之一。山东威海水上装备制造业订单激增，已形成覆盖原材料研发、模具设计、总装制造、跨境销售的完整产业链。

从制造业到服务业，传统商业也受益升级。金鹰体育负责人牛勇说，如今购物场景向体验式消费转型，体育成为场景融合绝佳载体，正形成“商圈休闲+潮流运动”的夜间消费闭环。“我们匹克球场馆开业两个月，已吸引多家银行、保险公司及科技企业以匹克球会友，推进商务社交。”

图为江苏南京一处位于商场51层的室内匹克球场馆内，不少市民在体验匹克球。

新潮运动凭借灵活场景优势，还能盘活城市闲置资源。南京大蓝鲸匹克球中心由长期空置低效地块改造而成；无锡地铁河埒口换乘站利用闲置地下通道，打造出江苏首个地铁站匹克球场。北京亮马河、成都锦江等城市河道通过综合治理，变身桨板、皮划艇云集的“网红”打卡地。

“不少地区将闲置场地改造成新潮运动的场馆设施，既丰富了全民健身供给，也为城市空间活化提供了解决方案。”陆玉林说，体育场景正渗透城市各个角落，构建起“处处可运动、时时能健身”的新格局。

来 源：新华网

原标题： 新潮运动“破圈”——暑期体育消费的新增长极

记者 何磊静

本文转自：温州新闻网 66wz.com