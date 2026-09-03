微光成炬，守护人间烟火
“他不仅保护了人民，还保护了外卖。”这是网友对青海西宁一名见义勇为的外卖骑手的热情点赞。
他叫于荣先。送餐路上，面对持刀滋事的男子，他没有转身避让，先把外卖放好，然后瞅准时机，借助电动车将持刀者撞倒。之后，周围群众立刻合力控制住持刀男子，他又默默跨上车子，去配送没完成的订单。
危急时刻挺身而出，我们的社会不乏这样的平凡英雄，一个个英勇无畏、惩恶扬善、扶危济困的故事打动人心。浙江杭州，外卖员彭清林为救人，从十余米高的桥上一跃而下；陕西西安，大学生赵奕凛骑车拦停逃窜窃贼，并将其制服；湖北咸宁，退役军人杜志军驾车抵住失控轿车，阻止车辆冲撞行人……以凡人之躯，怀正义之心，奋刚勇之力，他们撑起了一片光明，展现着平凡者的不凡。
一人之勇，折射内心深处的善良光芒。一群人之义，汇成守望相助的温暖力量。
江苏盐城路口，3岁孩童不幸被卷入车底，26名路人从四面八方赶来，没有统一指挥，自发喊着口号合力抬车救人，事后又悄然散去，不留姓名；海南儋州，有孩童在一处海滩遇险落水，黄峰率先下水施救后陷入险境，岸上群众纷纷援手，多方接力，把遇险者全部带回岸边……当善意彼此呼应，每一个向前的身影，都在书写属于普通人的英雄篇章。
英雄，不是生而无畏，而是选择勇敢。见义勇为是中华民族传统美德，在新时代更是越来越成为社会风尚，无数普通人以行动诠释善良与正气。据各地统计，全国确认见义勇为人员累计已超过17.8万人。他们面对危险挺身而出，在违法犯罪面前亮剑、在灾害事故面前冲锋，用热血守护家国安宁，用生命维护他人安全，不断为平安中国建设注入正能量。
一人兴善，万人可激。从国家表彰见义勇为英雄模范个人和群体，到各地纷纷为见义勇为者撑腰鼓劲；从完善相关法律制度、健全见义勇为人员权益保障机制，到网友自发为凡人善举点赞喝彩……当善良被看见、被铭记、被守护，向善的力量便会源源不竭，正义的光芒便会持续照亮每个角落。
伟大出自平凡，平凡造就伟大。正是这一束束来自普通人的微光，汇聚成生生不息的暖流，稳稳托起热气腾腾的人间烟火。
记者：赵刚 张倩
原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨微光成炬，守护人间烟火
封面图：王晔 张倩
来 源：新华网
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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