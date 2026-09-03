新华网 2026-09-03 10:33:18

这样的“闪电”速度，让网友直呼：“这样下去，人类世界纪录快不够用了。”

正在国家速滑馆“冰丝带”举行的第二届世界人形机器人运动会上，中国人形机器人的多项赛事成绩较首届大幅提升，在100米、400米、1500米项目中，更是打破了人类世界纪录。这样的“闪电”速度，让网友直呼：“这样下去，人类世界纪录快不够用了。”

同样令人震撼的，还有机器人在2026世界机器人大会上的精彩亮相：全自动烹饪机器人控火翻炒，机器人乐队现场演奏，迎宾、安检、指引全由机器人包办，身高约4米的“液电混驱超人形机器人”兼具大力量和微米级细操作，能穿上身的轻量型外骨骼机器人可以把登山、爬楼变成“平路模式”……

两场举世瞩目的盛会，为观察中国机器人产业发展打开了精彩之窗。舞台上跳起来，赛场上跑起来，工厂里干起来，家庭里用起来……人形机器人亮出“功夫模式”的各类场景，就像“科幻电影走进了现实”，让“中国智造”具象化了。

机器人竞速，何止于快！应用场景更广，产需融合更深，行业生态更优，开放力度更大，治理体系逐渐完善……目前，我国自主品牌工业机器人应用已覆盖250多个国民经济行业中类。尽管机器人从实验室走向千行百业、实现普惠民生仍有很长的路要走，但一个趋势已经越来越清晰——中国机器人产业发展向新向优，成为推动高质量发展的重要力量，朝着改变生活、改变世界的方向加速前行。

近年来，机器人、人工智能等“中国智造”迅猛发展，出口增长迅速，成为中国外贸的新名片。今年上半年，我国工业机器人出口同比增长18.6%，销往141个国家和地区，我国人工智能开源大模型全球累计下载量突破100亿次……这些数字背后，是一场深刻的发展变革。

形态上，“中国智造”不再只是看得见摸得着的货物。AI出海，输出的是嵌入千行百业的“数字大脑”；机器人出海，是从数据、模型到场景的闭环智能。来源上，转型升级不再局限于沿海少数地区，而是呈现多点开花、全域协同的新格局。从珠三角到长三角，从京津冀到成渝，“中国智造”的扬帆出海不断展现新气象。

“中国智造”是一扇窗，推开它，世界看见的不仅是流水线上机械臂的精准舞动，更是中国创新的厚度、开放的胸襟、共赢的诚意。

从广州建筑模块远赴澳大利亚等地，快速拼装以缓解当地用工荒，到国产扫地机器人针对欧洲家庭地毯等场景升级防缠绕技术，销量实现翻倍增长，再到中国AI企业深度参与部分国家人工智能等项目，搭建数字人才培养体系……“中国智造”凭借量身定制的解决方案和可生长的技术生态，与世界共享发展机遇，日益彰显中国与世界的深度链接。

一路走来，中国制造的不平凡历程，折射中国经济发展的奋进轨迹。从“制造”到“智造”，从“专业专精”到“跨界融合”，越来越多的中国智能产品正以“场景拓展”为引擎，走进千家万户，创造美好未来，在互利共生的合作中增益世界、造福人类。

记者：白佳丽 郭方达

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨机器人竞速，何止于快

封面图：初林 张倩

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com