绿色奇迹，生长在治沙人的坚守里

新华网 2026-09-03 10:36:28

26年前，在毛乌素沙地的沙窝里，“赛考斯”想拥抱殷玉珍，她害羞地躲开了。

26年前，在毛乌素沙地的沙窝里，“赛考斯”（本名罗纳德·萨科尔斯基）想拥抱殷玉珍，她害羞地躲开了。26年后，“赛考斯”的身影出现的那一刻，殷玉珍快步迎上，主动伸出双臂牢牢抱住了他。

这场动人的重逢，既是治沙情谊的生动见证，更是一扇窗口，照见中国治沙人的坚守，折射出中国荒漠化治理的绿色奇迹。

1999年，正值壮年的殷玉珍已经在毛乌素沙漠里种了14年的树，当时在洛阳任教的美国教师“赛考斯”在电视上看到了她用一把铁锹向漫天黄沙宣战的故事，深受触动，筹集了5000美元捐款。次年，他来到毛乌素沙地与她一起种树，此后再未相见。26年后，那笔钱换来的约5万棵树苗已长成树林，而种树的人，在岁月深处彼此惦念。

从黄沙漫天到绿洲连绵，殷玉珍用数十年的坚守，兑现了对异国友人的郑重承诺。她的故事，也牵引出一段更长、更动人的传奇——一代代中国治沙人扎根沙海、护绿成荫，用双手为地球家园织就绿色屏障。

从“宁可治沙累死，也不让风沙欺负死”的石光银，到“生命不息，治沙不止”的王有德，从“绿化将军”张连印，到八步沙林场“六老汉”……几十年如一日，中国无数治沙人以“一代接着一代干”的韧劲，用一把铁锹、一双手奋力拼搏，在荒漠里种下希望。

个体微光汇聚成炬，最终成就了从“沙进人退”到“绿进沙退”的绿色奇迹。今天，全国森林面积达36.14亿亩，覆盖率提升至25.09%，贡献了全球四分之一的新增绿化面积。中国在世界范围内率先实现土地退化“零增长”，荒漠化土地和沙化土地“双缩减”，为全球实现2030年土地退化零增长目标作出重要贡献。

荒漠化是全人类共同面对的挑战。一代代中国人啃下沙化治理这块硬骨头，沉淀下的实践经验，正转化为造福世界的荒漠化防治“中国方案”。从助力蒙古国“十亿棵树计划”，到与中亚国家合作修复咸海周边退化土地；从非洲“绿色长城”借鉴“三北”工程实践，到中阿启动干旱、荒漠化和土地退化防治五年行动计划，中国治沙的理念、技术、模式、人才等跨越山海，通过多层次合作平台造福世界。

一棵树，连接人与自然；一次次治沙实践，连通中国与世界。殷玉珍与“赛考斯”时隔26年的相拥，是感人故事，更是时代缩影。千万治沙人的接续奋斗，造就中国大地的满目葱茏。中国的绿色发展实践，也为全球生态修复带来希望，推动书写人类共建绿色家园的动人篇章。

记者：黄浩

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨绿色奇迹，生长在治沙人的坚守里

封面图：张倩

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com