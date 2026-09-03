新华网 2026-09-03 10:39:00

从“垃圾山”到“能源站”，是中国绿色发展实践造福世界的生动注脚。

“我的梦想是有一天能把这座‘山’搬走。”在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市，一名当地小伙指着远处一座“垃圾山”说。

长期以来，比什凯克饱受垃圾围城困扰。转机出现在2025年12月，一家中国企业带来成熟的垃圾焚烧发电技术，建造了全新的工厂，变“废”为“宝”产出绿色电力，让人们看到了希望。

从“垃圾山”到“能源站”，是中国绿色发展实践造福世界的生动注脚。

曾几何时，中国的一些城市也面临“垃圾围城”。从依赖进口设备到实现自主创新，我国垃圾焚烧发电技术历经多年攻关，不断实现跨越。绿色技术助力破解垃圾困局，产出点亮万家灯火的电、汇入城市管网的天然气、重回生产线的原材料。越来越多的新技术、新突破，让绿色发展成果惠及千家万户。

计利当计天下利。近年来，一批中国环保企业凭借成熟的技术和丰富的运营经验走向世界，与各方共享绿色发展机遇。在越南河内，中企投建的垃圾焚烧发电厂每天能让几千吨垃圾转化成电力，当地人感慨“吃饭再也不用挂蚊帐了”；在巴西巴鲁埃里，中企承建的垃圾发电站为当地提供了环境治理与清洁能源供给的“双赢方案”……

绿色发展的步伐，不止于固废治理。连绵山岭，风机叶片迎风飞旋；戈壁滩上，光伏板如海洋般铺展……绿色电能在中国大地蓬勃发展，到今年7月底，中国光伏发电装机已历史性超过煤电。面向世界，中国提供的不仅是成套设备，更有覆盖全产业链的绿色实践和技术方案。

电气化的中老铁路较使用传统柴油机车减少超70%碳排放；埃及“方尖碑”光储一体化项目的新型电力系统方案及储能系统由中企提供，可满足约160万户家庭用电需求；中方投建运营的德阿风电项目已成为南非标志性的新能源项目；在太平洋岛国瑙鲁，来自中国的蓝色光伏板在阳光充足的海岸线上整齐排列……来自中国的绿色智慧、绿色方案与各国的实际结合起来，生根结果，造福各国人民。

“生态痛点”化作“发展亮点”，是互利共赢的双向奔赴。中国正以丰富的绿色发展实践与务实合作，携手各国共谋人与自然和谐共生之道，为共建清洁美丽的世界贡献智慧和力量。在绿色发展之路上携手同行，比什凯克小伙的“搬山”梦想，将在共同努力中一步步照进现实。

记者：赵刚 马若虎

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨让绿色梦想照进现实

封面图：穆问春 张倩

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com