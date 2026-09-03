人民网 2026-09-03 10:43:58

近日，重庆女孩小古把职场遭遇唱成歌的视频冲上热搜：工作六年半、被搬走电脑、踢出845个工作群，坐了近一个月冷板凳后被迫离职，最后半个月工资只领到55元。仲裁、一审、二审对小古的诉求大部分予以支持。当地人社部门也已组建专班核查处置。

当发生争议，企业与劳动者之间从来就不是一场势均力敌的对弈。常州星宇公司辞退应届大学生事件，让初入社会的年轻人陷入"服从羞辱"与"反抗无门"的十字路口；而自创歌曲维权的这位女孩，同样被“摄像头盯着，不安排工作”轻易拿捏、被迫离职。可真要维权，事情便从"被欺负"变成了"怎么证明被欺负"。这需要付出大量时间精力。也正因为维权耗时费力，举证远超普通人承受力，大多数有同样遭遇的人只能忍气吞声。也让不少企业肆无忌惮地套用“软裁员”套路，肆意侵害劳动者的合法权益。

针对细节，目前确实存在法律定性上的模糊地带。比如劳动合同法虽规定了“未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件”可触发劳动者被迫解除权，但在实践中，“被踢出工作群”算不算不提供劳动条件？“不合理调岗”与“正常经营调整”如何区分？这些均无明确细则，存在裁量空间；“软裁员”的核心逻辑就是制造恶劣环境，迫使员工因无法忍受而“主动”辞职，从而规避经济补偿金。只要员工提交了辞职信，法律上就可能被认定为“自愿”，这或许是最大的灰色地带。

同时，现实中的违法成本对许多企业而言，远低于其可能节省的裁员费用，缺少刚性的惩罚性措施，这使得部分企业敢于通过“软手段”来博取“零补偿裁员”的可能。

从制度层面看，举证责任分配需要重新审视。“谁主张谁举证”的一般原则，几乎等于让劳动者去证明一件被精心掩盖的事情——这本身就构成一种程序上的不公。立法和司法层面有必要探索举证责任的合理转移或分担机制，让企业对其管理行为承担更多的说明义务。另一方面，基层人社部门可联合仲裁、工会以及妇联等提前介入，对“冷暴力”“软裁员”开通苗头防范化解通道。同时，进一步完善“推定解雇”制度不可或缺。建议相关部门对劳动合同法第38条第一款作适当的扩大化解释，将企业逼迫员工辞职的各种不法行为，纳入“推定解雇”制度的适用范围，让其成为遏制企业“软裁员”的法律利器。

法律不是评判行为的唯一标尺，道德感与社会责任对任何企业都不可或缺。一方面支持遭遇不公的劳动者依法维权，一方面也希望企业以人为本、为富且仁，监管部门以案为鉴、履职尽责。制度的温度，从来不在条文里，而在每一个普通人遭遇不公时，是否真的能够及时感受得到。

作者：金台岩

原标题：人民锐评：对“软裁员”要有“硬约束”

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com