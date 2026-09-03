人民日报 2026-09-03 10:45:20

一名企业家分享工作习惯，听来颇有启发：每天早上列出所有待办事项，按重要程度排序，继而果断划掉后面几件，集中力量只把前3件做深做透。看似简单的取舍，蕴含成事的逻辑——精力有限，重点不突出就会处处平庸；集中力量在重要事情上，才更容易以重点突破带动全局提升。

放到地方发展，道理亦然。资源有限，必须看投入产出比，区别不鲜明就会同质竞争。有的地方习惯“产业跟风”，不管自身禀赋，什么热就追什么；有的抱着“多多益善”的想法，招商来者不拒，最后样样有、样样不精，核心部件全靠买。这种技术空心、产业链趋同的模式，到头来很容易“一哄而散”。稳中求进推动高质量发展，必须辨重点、懂取舍、强优势。

辨重点要有敢闯善为的战略眼光，锚定长远突围的方向，夯实产业根基，优化创新生态。安徽新能源汽车年产量何以全国第一？组建汽车办，统筹全局，在电池、芯片等十几个产业链关键环节，分别确定“已有企业”与“招引目标”。知道缺什么、明晰引什么，2020年注资蔚来，2021年引入比亚迪生产基地，2023年引入大众汽车科创中心。步步为营把上下游串起来、产业链搭起来，这才有了安徽在新能源汽车赛道上的后来居上。

辨重点还必须保持“有所不为”的战略清醒。如果有不符合规划的项目主动上门，同质、低质但短期数据亮眼，能否按住政绩冲动说“不”？习近平总书记强调，“善于算大账、总账、长远账，不能只算地方账、部门账、眼前账”。发展布局、招商投资，既要看到企业这一个个点，更要着眼现代化产业体系建设这个面，兼顾重点突破与整体提升，如此才能争光一域、添彩全局。反之，缺少“舍”的勇气，就难以聚焦，也就难以形成核心竞争力。一个区域，土地、资金等要素都是有限的，贪大求全，付出的机会成本更大，错失的还有转型机会。

“舍”得坚决，也要“取”得智慧。确定重点的过程，就是把握自身特点取长补短的过程。田忌赛马，胜在知己知彼。摸透自身情况、熟悉外部格局，要在调研中多比较。有的自以为是包袱，放到更大范围辩证看，反而是资源；看似丰厚的基础，在复合型创新要求下，也有可能显得薄弱。当下，各地区都在抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇，充分竞争有利于创新发展，可也要警惕脱离实际的盲从。面对一些产业的竞争“红海”，不妨更灵活地寻找细分生态位，在一米宽中掘出万米深。

取长补短是为了夯实核心竞争力，这就意味着不能频繁换赛道，而要优化路径、升级打法，找准当下与未来的连接点、不断进位。江西景德镇曾经“挖瓷土、烧瓷器”，而今推动先进陶瓷业进军通信电子、航空航天等业态，并依托瓷文化打造全域遗产文旅体系，蹚出人文经济新路子。内蒙古宁城县膨润土资源丰富，起初守着矿田卖化肥，后来智能化生产多品类猫砂，现在又向宠物产业全链条突破，产品出口百余个国家和地区。这些地方的共同点，就是持续向前看、向上攀、向智转，从而“日日新，又日新”。

发展如棋，落子有章法。取舍之间，显格局，见高度。善谋、善断、善于扬弃，把因地制宜与因时制宜结合起来，想清楚“做什么”，守得住“不做什么”，方能于千帆竞发中找准航道，在百舸争流中驶向更远彼岸。

作者：常 晋

原标题：取舍之间显格局（评论员观察）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com