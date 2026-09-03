人民日报 2026-09-03 10:47:01

西藏吉隆县泥石流灾害发生后，在普热普强藏布形成了堰塞湖。为了科学研判堰塞湖的情况，拿出有效的处置方案，监测队伍来到观测平台。笔者在这里观察到，无人机、边坡雷达、卫星便携站、通信布控球等设备陆续“登场”，发挥大功效。

得益于多样化的技术装备，堰塞湖的状态被有效监测，这为指挥部决策提供了重要参考。救援队也可据此进行下一步除险作业，相关工作更有章法、有的放矢。在灾害发生伊始，面对断电、断网、断路等情况，技术手段成为有力助手。正如网友说的，技术不再是概念，而是争分夺秒的生命通道。

吉隆口岸周边山高、谷深、路险，不确定的风险依旧存在。少走弯路、技术发力，在这场与时间竞速的较量中，科技不只是救援的辅助工具，而是抢险救灾的重要力量。快速测绘受灾区域、精准投送物资装备、动态监测险情变化……人进不去的地方，无人机先到；人看不清的险情，无人机细致排查。有00后飞手连续21小时操控无人机，即便手指冻僵也尽力坚持。竭尽全力、遵循规律、因地制宜，才能最大限度发挥科技手段的应有作用。

灾情复杂，救援不易，科技手段须“各显神通”。无人机三维建模结合热成像探测，全力搜寻失联人员；道路中断、通信失联，应急通信车、卫星终端等协同发力，打通救援“生命线”。从凭经验判断到靠“千里眼”监测，从人工排查到智能感知，从单点救援到空天地协同，越来越多先进科技和装备让今天的抢险救灾更加精准、高效、有序。

应看到，泥石流灾害往往不是“一过性”的。一次冲击之后，山体是否还会滑坡？河道是否可能堵塞？堰塞湖水位是否持续上涨？这些问题，都关乎救援人员和周边群众的生命安全。科技手段的价值，也在于监测防范新风险，防止发生次生灾害。

拿8月29日晚上的情况来说，现场工作人员通过卫星遥感、边坡雷达等监测发现，普热普强藏布堰塞湖下游出现山体滑坡，形成新的堰塞体。信息迅速传回，专家及时研判，附近抢险救援人员随即转移到安全区域。从发现异常，到智能分析，再到调度人员撤离，科技不断为风险隐患的闭环管理提供支撑。目前，普热普强藏布堰塞湖已完全泄洪。

泥石流灾害发生后，习近平总书记作出重要指示强调，“加强监测预警，注重科学施救”。中央政治局会议强调，“以坚决有力的举措、科学高效的方法，扎实做好各项工作。”面对自然灾害极端性、破坏性加剧的情况，防灾减灾救灾的紧迫性更为凸显。根据灾情形势的动态演变，树立科学思维、创新思维，用好大数据、卫星遥感等科技手段，有助于提升对风险的精准预判能力与科学处置能力，不断增强抢险救灾韧性。

当卫星凝视大地、无人机穿越峡谷、监测设备捕捉山体细微变化，抢险救灾研判、决策就能更智慧，救援人员冲锋在前就有更加坚实的底气。练好“铁脚板”，也用好“最强大脑”，确保风险看得见、管得住，必能让抢险救援更高效。

科技多跑一步，抢险救灾就多一分主动；预警提前一分，生命就多一分安全保障。把创新之力用在人民最需要的地方，让技术成果真正转化为守护生命的力量，这是科技赋能应有的模样。

（作者为本报经济社会部记者）

作者：刘温馨

原标题：科技多跑一步，救灾主动一分（现场评论）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com