人民日报 2026-09-03 10:48:26

最近，两则交通领域的动态，放在一起看颇耐人寻味

最近，两则交通领域的动态，放在一起看颇耐人寻味——

一则关于路。不久前，交通运输部印发方案提出，规划构建约6万公里精品自驾旅游公路。沿着这些“宝藏”路线，人们可以尽览大好河山。

一则关于车。近些年，一度沉寂的汽车客运以定制的形态翻红，回归百姓日常出行的选择清单。《中国定制客运发展报告（2025）》显示，“十四五”时期，定制客运线路数量年均增长36.9%。

旅游公路铺就“诗与远方”，定制客运提供专属服务，出行体验的更新升级，刷新了“人享其行”的生动图景，也折射出中国交通建设的深刻转变。

行路之变，背后是发展方位之变。回望过去数十年，中国建成了全球规模最大、覆盖最均衡的综合交通基础设施体系，实现了历史性跨越。随着交通骨架基本成形、运输网络日益密实，建设重心正从规模扩张转向品质提升。

6万公里精品自驾旅游公路，不是另起炉灶铺新路，而是在既有路网上做“加法”，通过景观改造、服务配套、资源串联，让出行之路变身体验空间；定制客运“翻红”，不靠新增运力，而是对传统客运做“减法”，砍掉低效线路，增设高频站点，让闲置运力对接细分市场……这一增一减，折射出高质量发展的民生底色：用更精细的笔触、更柔性的供给，承载起更加多元的生活向往。

方位之变，本质是发展理念之变。公路建设和服务从追求通达向注重体验升级，映照见物又见人的投资理念。越来越多人愿意为空间买单、为体验付费。从“路修到哪里”到“服务跟到哪里”，从“我提供什么”到“你需要什么”，超越传统路径，践行“投资于人”理念，有助于开辟“第二增长曲线”，更好发挥交通建设的乘数效应。

不只是交通领域，“两重”建设推动一批民生工程落地实施，“六张网”规划建设对于稳投资、扩消费、惠民生具有重要意义……开局之年的生动实践有力印证：把资源投向群众最需要的地方，把功夫下在提升群众获得感上，才能在保障和改善民生中打造新的经济增长点，让发展成果更多更公平惠及全体人民。这是行路之变的深厚价值底色。

向更深处看，行路之变指向更高水平的供需动态平衡，其中蕴含着更好满足群众美好生活需要的时代答案。

今年6月，曾承载几代人双城记忆的成渝大巴，在淡出公众视野多年后，以全新方式回归。油车换电车、线路更灵活，让传统客运重获青睐，开行首周上座率超98%。

“需求从来没有消失，只是传统客运满足不了。”客运公司负责人一句话道出“逆袭”的关键。时代在发展，社会在进步，服务升级是永恒的课题。以新需求引领新供给，以新供给创造新需求，二者互相牵引、互相促进，才能形成螺旋上升的良性循环，不断提升发展效能，改善人民生活。

行路之变，连着家事与国事。从规模到质效的优化、投资理念见物又见人的转变、供给与需求的双向奔赴，在交通建设的新画卷中，国家战略的“宏大叙事”与个体生活的“微观体验”更加契合、更有共鸣。锚定人民群众对高品质生活的向往，以精微之变回应民生之盼，中国交通向前迈出的每一步，都将在人们心里荡起回响——让远方不再遥远，让归途不再漫长。

作者：韩 鑫

原标题：让远方不再遥远（人民时评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com