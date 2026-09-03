温州启动水上防台Ⅳ级应急响应
温州发布 2026-09-03 11:09:02
经研究，温州市水上防台分指挥部决定于9月3日8时启动水上防台Ⅳ级应急响应。
今年第24号台风“科罗旺”（热带风暴级），9月3日5时中心位于北纬25.0°、东经130.8°，即距温州东南方向约1060公里的洋面上，中心气压995百帕，近中心最大风力8级，目前正以20-25公里/小时的速度向西北方向移动。经研究，温州市水上防台分指挥部决定于9月3日8时启动水上防台Ⅳ级应急响应。
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原标题： 温州启动水上防台Ⅳ级应急响应
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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