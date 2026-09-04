9月23日杭州见！第五届数贸会看点剧透来了

潮新闻 2026-09-04 09:08:41

第四届数贸会现场图 图自杭州市会展集团

9月23日至27日，第五届全球数字贸易博览会（以下简称“数贸会”）将在杭州大会展中心拉开帷幕。这场国内唯一以数字贸易为主题的国家级、全球性展会，以“人工智能赋能数字贸易”为内核、“可触达、可互动、可交易”为展陈理念，铺开一个主题展馆，六个特色产业展区，一个数贸创新融合展区。

从量子计算到载人机甲，从太空组网到脑机接口，从AI外贸到零碳园区——这场“超级集市”几乎覆盖了当下数字技术最前沿的每一条赛道。

主题展馆：中国硬科技的炫技场

全球首台全栈式中性原子量子计算整机局部特写 图自杭州市会展集团

主题展馆是本届数贸会的精髓所在，前沿趋势、国际合作、企业实践三大板块一字排开。

最大看点是什么？“杭州六小龙”与“杭州新八骏”首次同台，联动“科技百龙”创新矩阵集体登场，一大批前沿创新成果迎来全球首发、行业首展。

全球首款“腱绳+电机直驱”混合驱动灵巧手 图自杭州市会展集团

全球首款量产载人变形机甲GD01 图自杭州市会展集团

从天上到地下，从芯片到大模型，中国硬科技的创新爆发力在此集中释放。全球首台全栈式中性原子量子计算整机、全球首款“腱绳+电机直驱”混合驱动灵巧手、全球首款量产载人变形机甲GD01，全球首发Rokid二代智能眼镜、优必选WalkerC1机器人、叽里呱呱桌面生活Agent悉数登场。

全球首发Rokid二代智能眼镜、优必选WalkerC1、叽里呱呱桌面生活Agent 图自杭州市会展集团

之江实验室、四维太空智能、地卫二集中展示AI太空星座新成果。

地卫二天地一体化空天计算生态 图自杭州市会展集团

国际“朋友圈”持续扩容，主宾国马来西亚重磅参展，匈牙利、秘鲁精彩亮相，金砖国家特殊经济区中国合作中心、阿拉伯数字经济联盟、智慧非洲等齐聚现场。横跨东南亚、拉美、欧美与非洲，数贸会不断打破地域壁垒，让数字红利惠及全球。

六大特色展区：各有各的“绝活”

人工智能展区：

不止虚拟演示，大模型携手硬件走进实景场景

打破传统展示边界，本届数贸会人工智能展区的AI不只停留在屏幕里，而是沿着数据融通、算力筑基、模型创新一路走向真实场景。

微纳核芯 图自杭州市会展集团

传统芯片存算分离，运行大模型时数据反复搬运，高时延、高能耗。杭州本土算力芯片企业微纳核芯，凭借全球首创的三维存算一体3D-CIM™技术，将存储与计算芯片立体整合，无需依赖先进制程，算力密度提升4倍、功耗下降80%。从三维堆叠到大面积协同校准、大规模流片，每一步都得自己蹚。如今，企业已搭建覆盖消费终端、云端算力、空天特种领域的产品矩阵，本届数贸会上将集中展示其多场景适配能力。这套技术到底能不能打？来人工智能展区现场，眼见为实。

逻辑比特AGate100超导量子芯片 图自杭州市会展集团

逻辑比特则带来自主研发的AGate100超导量子芯片。芯片百比特并行单比特门保真度99.93%（中位数），并行CZ门保真度99.5%（中位数），并行读取保真度98.6%（中位数）。比特数、相干时间以及两比特门精度等核心技术指标处于世界领先水平。

数据、算力、模型不再是抽象的技术概念，而是在一个个真实业务场景中变成看得见、用得上的生产力——国产算力，正在走进现实。

数智出行展区：

低空经济真的来了

天上地下，全都在告诉世界——“出门”这件事，该重新定义了。

一批充满未来感的空中出行装备集中亮相于本届数贸会数智出行展区。

蓝色向量旗下核心产品SKYLAV30是一款6座、2吨级、纯电倾转旋翼eVTOL公务机，遵循“商用航空级别”安全标准，并采用“开放式架构”设计。

亿维特航空主力机型为2吨级ET9系列，可载货500公斤或5人，最大航程240公里，最大飞行速度240公里/小时，可广泛应用到高频货运、紧急医疗、应急救援、空中旅游、空中出行等场景。

酷飞Urban站姿载人飞行器、亿维特ET9系列、蓝色向量SKYLAV30 图自杭州市会展集团

酷飞Urban更是看点十足。Urban是全球首创的站姿载人飞行器，采用开放式站姿结构，带来360°无遮挡视野。封闭式桨扇动力将桨叶置于防护结构内，降低人员与桨叶接触的风险；结合NA80自研飞控系统与纯电驱动平台，带来更加直观、沉浸的近地飞行体验。

理想汽车家庭纯电旗舰SUV 图自杭州市会展集团

地面出行同样惊喜不断。理想汽车全新i9是家庭纯电旗舰SUV，搭载5C超充技术，特别推出“Home”版，注入了MEGA级别的大空间与舒适性，在车上就能拥有客厅般的自在空间。

丝路电商展区：

数智出海神器集结，解锁跨境贸易新玩法

还在为出海流程复杂、运营效能不足而困扰？丝路电商展区重磅打造全链路AI出海解决方案矩阵，聚焦平台、服务、品牌三大核心板块，构建生产端到服务端完整AI赋能体系，集中展出义乌商城集团、用友、遥望科技、谦寻控股等近30款场景化AI应用工具。

义乌商城、用友科技AI工具 图自杭州市会展集团

普通观众逛展同样可以收获满满沉浸式体验。在这里，可以亲身感受AI智能眼镜、手环、智能戒指等前沿穿戴科技产品；一站式邂逅多国特色好物，既有进口美妆、进口美食红酒等尖货，也有花西子、麦瑞克、babycare等标杆国货品牌集中亮相。足不出馆，就能一览全球好物，切身感受丝路跨境消费的独特魅力。

丝路电商展区部分产品图 图自杭州市会展集团

数智医疗展区：

AI诊疗多元落地，前沿健康科技一站式集结

“可感知、可链接、可转化”的下一代医疗健康蓝图，将在你步入数智医疗展区时徐徐展开。

数智器械板块，美敦力展出多款创新医疗产品，包含密网支架、肾动脉消融仪等，覆盖心血管、神经介入、智能外科领域；康基唯精四臂腔镜手术机器人将首次亮相数贸会。

程天科技的外骨骼机器人产品矩阵覆盖医疗康复、儿童助行、工业助力等全场景，曾经只存在于康复科病房的设备，如今正走进工厂车间与日常居家。

脑机接口专区将展现“意念”如何重塑医疗康养。暖芯迦的视网膜路径视觉脑机接口E-BCI已进入临床试验，为失明患者重获视觉感知开辟了技术路径。诺尔康带来脑深部刺激系统用来治疗帕金森病、肌张力障碍及经医师诊断适合脑深部神经调节的相关疾病。

程天科技外骨骼机器人 图自杭州市会展集团

传统中医也搭上数字快车。中医机构把AI智能体质辨识设备、智能分诊及中医睡眠智能体搬到现场，观众能亲身体验AI舌诊、脉诊，沉浸式感受数字化中医的独特魅力。

主动健康板块同样看点十足，美年大健康的AI主动健康中心企业方案，以及微泰医疗器械带来的动态血糖仪AiDEXX和贴敷式胰岛素泵等创新产品，共同诠释了健康管理主动化、智能化的新方向。

第四届数贸会美年健康展位现场 图自杭州市会展集团

数智文娱展区：

爆款IP跨越山海，硬核技术“上大分”

硬核技术扎堆、好戏连台，本届数贸会数智文娱展区正在玩出新高度。

想要一场触手可及、跨越山海的中式浪漫吗？华策影视把《太平年》送到了全球观众眼前，这款现象级爆款斩获白玉兰奖5项大奖，以超11种语言覆盖73个国家和地区的成绩领衔出海；容量短剧《上元欢》宋韵国风IP的AI漫剧与微短剧圈粉无数，海外播放量突破5000万次；国民科幻IP《三体》用XR、AIGC打造沉浸交互场景，把浩瀚宇宙搬进了现场。

《上元欢》海报、《太平年》海报 图自杭州市会展集团

浙数文化“浙浙”大模型聚焦文旅行业垂直赛道，整合浙江文旅资源，兼顾大众出行服务与文旅规划智能决策；与光同尘“与光Al”商用级AI创作平台，面向行业提供全链路AI内容生成能力；顺网科技顺网云电脑全场景解决方案等解决技术，在不同场合下实现高性能数字游戏流畅体验。

“与光Al”商用级AI创作平台 图自杭州市会展集团

顺网云电脑全场景解决方案 图自杭州市会展集团

空间智能展区：

从楼宇能碳到城市治理，多款数智平台亮相

面向工程全周期，中建三局云帆数字孪生平台打破设计、生产、施工、运维的数据隔阂，构建链路贯通的工程数字生命周期体系。想沉浸式感受城市智慧治理？城市运营产业大模型，专属体验舱对外开放，可实景推演公交调度、防汛预警等场景，让AI赋能城市治理看得见、“摸”得着。

中建三局三实云配 图自杭州市会展集团

以AI赋能制冷与建筑数字化，共筑韧性高效可持续未来。西门子智能楼宇科技将亮相本届数贸会，以科技共创建筑未来为愿景，打造行业独有“源-网-荷-储”能源与碳管理闭环解决方案，面向医疗、制药、数据中心等五大行业，提供楼宇自控、消防安防一体化整体方案，依托设备配套、系统集成、行业级交付三层模式，融合全球经验与本土研发，共建智慧低碳建筑生态。

来 源：潮新闻

原标题： 9月23日杭州见！第五届数贸会看点剧透来了

记者 刘健 通讯员 张飞燕

本文转自：温州新闻网 66wz.com