温州日报 2026-09-05 07:08:00

他12岁学艺，他的“猴戏”带有浓厚的瓯剧特色和地域文化色彩，在瓯剧表演艺术中独树一帜，得到了“浙南美猴王”的美誉。

师傅六龄童（章宗义）（中），六小龄童（章金莱）（左）与王奋扬合影。

1980年《借扇》参加浙江省首届青年演员会演，饰演孙悟空，获得了表演一等奖第一名。

《无底洞》里饰演孙悟空（右）。

温州网讯 “猴戏”是中国戏曲中一种独特的表演艺术，我国有许多剧种演过，传统分为“南猴”和“北猴”，尤其以京剧“猴戏”、绍剧“猴戏”最为著名。

但在瓯剧中也有一位专攻“猴戏”的“美猴王”王奋扬。他12岁学艺，他的“猴戏”带有浓厚的瓯剧特色和地域文化色彩，在瓯剧表演艺术中独树一帜，得到了“浙南美猴王”的美誉。

武生入行，撞掉两颗门牙

王奋扬出身于知识分子家庭，父母都是教师。他从小就活泼好动，喜爱体育、文艺，小学时就是校宣传队队员和体操队队员。

1959年，他小学毕业，在初中音乐老师徐乃成推荐下，考取温州瓯剧团的戏训班。1960年，瓯剧训练班同温州戏校合并，他成为戏校瓯剧班的学生。

因身体条件优异且吃苦耐劳，老师让他工武生。学武生，受伤是常事，但他从不叫苦。一次在温州剧院演出《宝莲灯》，演到沉香为救母亲在下山路上与老虎打斗，他翻跺子扑虎时撞掉了两颗门牙，当场鲜血直流，但他仍忍着剧痛把剩余三场戏演完。回家后已是深夜，无处寻医，只能靠母亲轻抚整夜，天亮才去医院，这给他留下了永久的创伤——门牙都是假的。

王奋扬非常勤奋好学，不拘行当，学整本戏，也向老艺人学绝技绝招，唱念做打均不愿偏废，戏校期间就在十几本戏中扮演主角。刚进戏校三个月，瓯剧班排练现代戏《刘文学》，他就饰演主角刘文学，在温州市工人文化宫做汇报演出。

戏校毕业进入温州瓯剧团后，经一段时间舞台实践，他成了一个戏路较广的演员：武生兼演老生、花脸、丑角，先后在《挡马》《僧尼会》《紫阳观》《万里侯》《火焰山》《玉燕记》等三十多个剧目中担任主角，但喜爱和主攻的还是“猴戏”。

拜师“南猴王”六龄童

温州地处浙南，自然偏向南派的猴戏和风格。“南猴”表演洒脱，动作粗犷，又勾小脸，颇接近于生活。这种表演方式很符合王奋扬的性格和身体条件，他从上世纪70年代开始，就立志专攻“猴戏”。瓯剧《借扇》既是他的入门猴戏，也是成名猴戏。

为了博采众长，他四处向前辈老师取经。1962年夏，“南猴王”六龄童章宗义到温州演出《三打白骨精》，那干脆利索的表演、新颖别致的造型、独特的表演风格使他倾倒，特别是大胆创新的精神更是他心目中的表率。他就下定决心要拜六龄童为师，但因为年纪太小，只能先通过写信请教，一直到1980年才正式拜师。

1963年上海京剧院到温州演出时，戏校派他和两位同学去跟小三王桂卿学习哪吒戏《乾元山》；上世纪70年代上海京剧院又一次到温州演出全本《火焰山》，他主动向小三王桂卿学习《火云洞》；后又向筱高雪樵学习《借扇》；京剧名家张二鹏“带棍下场花”给他留下了很深刻的印象，他又特别上门向张二鹏求教“孙悟空的带棍下场花”……

筱高雪樵的潇洒，小三王桂卿的妩媚，六龄童的干净利落，他们的表演各具一格，都对王奋扬的“猴戏”表演产生了深刻的影响，他也将自己表演上的突破都“归功于老师们的爱护、教导”。

《借扇》荣获省一等奖

学习前辈老师们的表演后，王奋扬结合自身条件，根据剧目需要，吸收各剧种表演精华为己所用，创造出自身独具的既妩媚又诙谐的猴戏表演风格。

渐入佳境的学习，却随着“文革”的到来被打断。但王奋扬没有放弃对艺术的追求，他暗地里坚持勤练基本功和“打出手”，甚至还几次受伤流血。如此苦练，是因为他坚信锣鼓会有重起的一天。

果然，“拨乱反正”后戏剧迎来了空前繁荣。王奋扬也迎来了艺术生涯的启航。他导演兼主演的《无底洞》在温州公演两个月不衰。

1980年，浙江省举办首届青年演员大奖赛，瓯剧团挑选剧目和演员时，团长陈茶花认为他在猴戏表演和武打“出手”方面有很多创新动作，有独特的表演风格，推荐他以此参赛。他个人也认为比起武生，在“猴戏”方面更具个人特色，于是，他主演的《借扇》代表温州地区参赛，最终成功获得表演一等奖。

演出后，省里戏剧专家、评委们（张二鹏、六龄童）都对他评价很高，师傅六龄童甚至还在《浙江日报》上发表了《看瓯剧<借扇>》的文章，评价他“闯出了一条自己具有瓯剧风格的孙悟空形象的路子。”

之后他迎来了自己表演艺术的成熟期，先后主演了《借扇》《无底洞》《闹天宫》《万里侯》《龙虎斗》《济公活捉华云龙》《碧珠蛟龙扇》等二十来部戏。1983年，《借扇》《双下山》还随中国艺术团出访西欧三国演出，这也是瓯剧历史上第一次出国演出。

除了表演，他还参与导演工作，参演兼导演的剧目有《借扇》《济公活捉华云龙》《火焰山》《大闹天宫》《盘丝洞》《十八罗汉斗悟空》《杨门女将》《宝莲灯》，导演电视剧《我与孙悟空结伴西游》等戏。

带出一个“猴头班”

上世纪80年代后期，戏剧步入低谷，观众逐渐流失，舞台又开始变得沉寂。演员不演出就意味着艺术生命的停顿，王奋扬主动要求承包剧团，组建了温州市瓯剧一团，并自任导演，同时领衔主演，率团不管酷暑严寒，奔走在乡间、海岛、村落、小镇……全年演出180多场戏。因为担着团长的重任，他主演的戏也就多了，特别是“猴戏”，每个台口都演，至少演两个“猴戏”，观众也喜欢看，时间久了，观众习惯上称瓯剧一团为“猴头班”或“奋扬班”。

地位的改变，让他除了要不断提高自身的艺术修养和表演技能外，还需对其他演职员，特别是青年演员的艺术素质的提高给予关注。

他在剧团时，就开始注意培养学生。1982年，为了选送青年演员去参加浙江省首届“小百花”会演，他不仅收16岁的青年演员钱卫红为徒，还传授了自己的拿手戏《宝莲灯·沉香下山》。最终，《沉香下山》参加浙江省戏曲“小百花”会演和温州市戏曲“小百花”会演，分别获省、市优秀小百花奖。

1991年，浙江省艺校瓯剧校外班开办，王奋扬作为剧团副团长，兼任瓯剧班的教导主任和身段课、把子课、武生组教师，经过六年的言传身教和手把手的教学，他导演兼主教排练的全本《宝莲灯》作为瓯剧班毕业汇报演出，得到一致好评。他导演并担任全部角色主教任务的《宝莲灯·仙配》1995年被中央电视台拍摄，后在“九州戏苑”中播出。

2008年9月，温州职业中专办起瓯剧班，又聘请已退休的他担任教师，据统计，他大约教授了120个学生，培养了众多优秀的艺术人才。

因为年龄的关系，王奋扬如今不得不离开了他心爱的舞台和讲台，随着他的退出，瓯剧逐渐难寻“猴戏”表演的踪迹。为此，他一直甚为遗憾，寄希望于新一代青年演员重现瓯剧“猴戏”表演，让更多观众能够看到浙南“猴戏”的艺术魅力。

来 源：温州日报

原标题： 瓯剧有个“美猴王”

记者 林倩倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com