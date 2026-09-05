文成县委书记杨德听检查督导强降雨灾后恢复工作

文成发布 2026-09-05 10:42:00

9月4日上午，文成县委书记杨德听前往大峃、玉壶、周壤等乡镇，检查督导强降雨灾后恢复工作。

9月4日上午，文成县委书记杨德听前往大峃、玉壶、周壤等乡镇，检查督导强降雨灾后恢复工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，全面落实省、市部署要求，始终坚持人民至上、生命至上，扎实做好抢险救灾、恢复生产、隐患排查、风险防控等各项灾后工作，切实守护人民群众生命财产安全，稳步恢复文成县正常生产生活秩序。文成副县长王建等陪同。

杨德听实地察看玉壶镇文青高速项目一标段施工设施抢修及复工复产筹备进展等情况

在玉壶镇文青高速项目一标段施工现场，杨德听实地察看项目受灾受损情况，详细了解应急处置措施落实、施工设施抢修及复工复产筹备进展。他强调，要严守安全底线，科学制定复工方案，加快对受损路段、边坡、临时设施的排查修复，对项目沿线地质灾害风险点、深基坑、高边坡等重点部位开展全覆盖隐患整治，强化汛期施工安全管控，最大限度降低灾情对项目建设进度带来的不利影响。

随后，杨德听来到周壤镇项山村，实地察看桥面坍塌现场，详细询问应急处置及周边群众出行保障情况。他指出，农村路桥设施是群众生产生活的重要保障，要迅速组织专业力量对受损桥梁、道路开展安全检测评估，对周边山体、河道、临水临崖路段开展拉网式排查整治，规范设置警示标识，落实常态化管控措施，确保群众基本生活平稳有序。

杨德听还走访大峃镇海亮华侨学校，察看校舍积水清排、周边地质隐患整治等情况，了解灾后恢复和复学准备工作进展，要求相关部门要高度重视学生和教职人员安全，全面开展校舍安全鉴定、校园环境消杀、教学设施设备检修，彻底排查校园及周边山体、围墙、排水系统等风险隐患，科学细化灾后恢复方案，同步强化师生防灾减灾安全教育，提升校园应急处置和避险自救能力，严守安全底线，在绝对安全的基础上稳妥有序组织复学，切实让广大师生、家长安心放心。

每到一处，杨德听都向连续奋战在防汛救灾一线的基层党员干部、抢险人员表示慰问和感谢。他强调，当前防汛救灾仍处于关键阶段，暴雨停歇不等于风险消除，各乡镇、有关部门要慎终如始做好防汛“后半篇文章”，持续抓实隐患闭环排查、次生灾害防控、基础设施抢修、复工复产复学等重点工作，高效有序推进灾后重建。要充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，凝聚党群合力、细化服务举措，用心用情解决群众急难愁盼问题，以党建引领筑牢防汛救灾和灾后重建的坚实根基。

来 源：文成发布

原标题： 杨德听检查督导强降雨灾后恢复工作

记者：赵鹏鹏 夏晓强 李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com