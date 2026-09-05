新华网 2026-09-05 11:02:06

连日来，受持续强降雨影响，福建莆田遭遇严重洪涝灾害，人员被困、房屋倒塌、交通受阻。面对风雨考验，莆田干部群众同心协力、快速响应，确保人民群众生命财产安全。

据气象部门数据，9月3日8时至4日8时，莆田多地出现特大暴雨，莆田国家气象站雨量416.5毫米，打破当地9月单日降水量记录。

险情就是命令，当地立即组织党员干部下沉一线，9.8万多名党员参与防汛抗洪应急工作，消防、公安、武警等救援力量奔赴一线，紧急转移被困群众。

9月4日，莆田市城厢区华亭镇园头村村民走向冲锋舟转移停靠点。新华社记者 姜克红 摄

在莆田市荔城区新度镇渠桥村，由于突发洪水，一名村民被困在移动贩卖车上，四周湍急的水流随时可能将他冲走。危急时刻，一名村干部顶着急流前行，将绳索和救生衣传递到村民手中，最终被困人员化险为夷。

城厢区华亭镇是此次受灾最为严重的区域之一。4日中午，华亭镇一民房一层被淹，一名75岁老人患有严重哮喘病，常年依赖呼吸机维持生命。然而，断电导致呼吸机无法工作，危及生命。接到报警后，消防救援人员和基层干部携带救援装备涉水前行，在复杂的环境中迅速抢出一条“生命通道”，把老人转移至安全地带。

华亭镇园头村受灾严重，100多栋房屋倒塌，水深最深时超过2米，救援难度大。华亭镇副镇长陈粦说，党员干部累计下沉园头村65人，投入消防等救援力量156人，分级分类开展救援转移，已累计转移群众392人。

9月4日，救援人员在园头村转移受困群众。新华社记者 姜克红 摄

4日晚餐时分，记者来到位于城厢区中电科创城核心区的集中安置点，看到群众正在排队领取热腾腾的炒饭。

“目前有330多名群众在这里安置。我们准备了方便面、饮用水等物资，确保群众吃得饱、睡得稳。”安置点负责人张子政说。

目前，莆田全市1145个避灾点全面开放，莆田市应急管理局向各县区调拨矿泉水、面包、方便面、折叠车、急救包等救灾、生活物资7800件。

在深水区，救援力量安排橡皮艇、挖掘机接力转运；在倒塌房屋旁，公安民警把老人和孩子逐一护送出危险地带；在国省干线，公路中心抢险人员争分夺秒清理路面，恢复路面畅通……多方力量拧成一股绳，全力以赴做好各项救援工作。

夜幕降临，不少区域的洪水正逐渐退去，沿街店面、民房前，忙碌着清理淤泥、恢复生产生活的身影……

来 源：新华网

原标题： 闻汛而动 抢险救援——福建莆田抗洪救灾一线见闻

记者 王成、陈弘毅、姜克红

本文转自：温州新闻网 66wz.com