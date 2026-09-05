新华网 2026-09-05 11:02:43

9月4日，距西藏吉隆“8·26”泥石流灾害发生已经过去10天，抢险救灾各项工作仍在进行中。那么，悬在吉隆口岸上方，曾一度对抢险和搜寻工作带来极大困扰的冰岩崩源区和堰塞湖如今怎么样了？

9月4日，距西藏吉隆“8·26”泥石流灾害发生已经过去10天，抢险救灾各项工作仍在进行中。那么，悬在吉隆口岸上方，曾一度对抢险和搜寻工作带来极大困扰的冰岩崩源区和堰塞湖如今怎么样了？

记者从西藏吉隆“8·26”泥石流灾害应急救援指挥部获悉，目前位于吉隆口岸核心区域上方的堰塞湖湖水排空，河道恢复过流，堰塞湖险情基本解除。

8月27日拍摄的堰塞湖（无人机照片）。新华社记者 旦增尼玛曲珠 摄

8月26日上午，尼泊尔境内蓝塘里壤峰北坡一条冰川在海拔约5200米处断裂发生冰岩崩，高位快速坠落至4000米左右，冲刷山体形成巨型泥石流，沿普热普强藏布和东林藏布高速冲击约22公里后直达海拔1800米左右的我国吉隆口岸，导致该区域约0.7平方公里、27处建筑及相应附属设施被夷为平地，通往吉隆口岸的道路、通信、电力全部受损中断。

制约此次灾害处置最突出的风险，就是位于国门核心区域上方的堰塞湖。西藏自治区吉隆县“8·26”泥石流灾害应急救援指挥部常务副指挥长、自治区党委常委、自治区常务副主席任维说，灾害发生后，雷达探测显示，该堰塞体平均坝高60米，坝长约1100米，平均坝宽约300米，湖面面积约0.1平方公里，库容约220万方。

针对下游沟道，当地持续开展险情监测，防止发生次生灾害。目前，距冰岩崩源区3.2公里左右的集水区域已基本排空，吉隆藏布监测站流量每秒86.8立方米、东林藏布干流郭巴站流量每秒34.7立方米，较3日均略有下降，普热普应急监测点流量每秒20.7立方米，较3日无明显变化。

当地干部表示，下一步，将继续密切监控冰岩崩区域在持续降水、高温等天气影响下的实时状态。

来 源：新华网

原标题： 10天过去了 悬在吉隆口岸上方的堰塞湖怎么样了

记者 杨守勇、旦增尼玛曲珠、格桑边觉

本文转自：温州新闻网 66wz.com