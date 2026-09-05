新华网 2026-09-05 11:03:44

今年以来，澳大利亚悉尼机场险些发生多起飞行事故，其中甚至包括两机险些相撞的事故。调查显示，这或许与空中管制员过度疲劳有关。

今年以来，澳大利亚悉尼机场险些发生多起飞行事故，其中甚至包括两机险些相撞的事故。调查显示，这或许与空中管制员过度疲劳有关。

据路透社4日报道，今年7月27日，一架正在降落的澳洲航空公司涡轮螺旋桨飞机与一架已被允许穿越跑道的澳航波音737客机险些相撞，随后一个月中，悉尼机场还发生了5起类似险情。路透社在阅读内部报告后发现，7月27日当值的10名空管中，有5人被澳大利亚疲劳管理系统评估为高风险，一人为中风险，一人为低风险，3人为无风险。

这张2020年3月18日的资料照片显示，多架澳洲航空客机停在澳大利亚悉尼机场。新华社记者白雪飞摄

路透社说，澳大利亚的疲劳管理系统不直接衡量空管人员是否真的处于疲劳状态，而是通过自动化评估工作负荷、排班等因素来估算疲劳风险。

“今天早上，我们有大约五个人处于高疲劳状态。这有点疯狂，”一次险情后，一名空管值班经理在内部通话中对一名空管主管说：“幸好它们没有撞上，但确实非常接近，每个人都吓得不轻。”这名经理说，直接指挥这两架飞机的3名空管中，两人为高风险，一人为中风险。

当前，澳大利亚运输安全局正在对上述6起事件展开调查，以确定它们是否存在共同的安全问题或诱发因素。

代表了超八成澳大利亚空管的工会“民用航空”表示，近年来，被评估为具有较高疲劳风险的轮班数量不断增加，反映出管制员休息时间减少、工作时长增加，这主要与空管员数量不足有关。

来 源：新华网

原标题： 澳大利亚险发多起飞行事故 或因空管过度疲劳

记者 荆晶

本文转自：温州新闻网 66wz.com