新华网 2026-09-05 11:04:37

人形机器人组成乐队登台表演、机器马在模拟山路上稳步前行、机器人“大厨”现场制作美食；沉浸式体验年画、瓷艺与鼻烟壶内画等非遗技艺……博览会上，创新文旅场景令人应接不暇，为海外游客的“中国游”带来别样惊喜。

9月3日，一名来自意大利的参观者在博览会河海津韵天津展区体验VR动感摩托。新华社记者 孙凡越 摄

戴上MR（混合现实）眼镜，北京街巷的实景画面清晰呈现，《山海经》中的虚拟形象仿佛从古书跃出，叠加在同一空间之中。来自乌干达的自媒体博主卡齐罗·格拉斯·穆基萨不时伸手互动，随着视角变化探索着眼前的虚幻世界。

正在天津参加2026中国文化旅游产业博览会的穆基萨，被展馆内丰富、新奇的玩法吸引，频频亲自打卡体验。“太有趣了，我的‘中国游’又解锁了全新体验。”穆基萨说。

人形机器人组成乐队登台表演、机器马在模拟山路上稳步前行、机器人“大厨”现场制作美食；沉浸式体验年画、瓷艺与鼻烟壶内画等非遗技艺……博览会上，创新文旅场景令人应接不暇，为海外游客的“中国游”带来别样惊喜。

来自斯里兰卡的导游阿米拉被博览会上一辆露营房车吸引。他走进车内，仔细查看车内空间和设施，体验房车带来的全新旅行方式。“露营房车把住宿、出行、休闲融为一体，让旅行有了更多可能。”阿米拉说。

阿米拉与中国结缘20年，在多次来华旅行中见证了中国文旅服务和基础设施的不断完善。“中国丰富的历史文化和自然资源一直吸引着我。”他说，“景区的服务条件越来越好，体验也更加智能，扫码购票、刷脸入园、智慧语音导览都很方便。”

9月3日，观众在博览会文旅产业融合展区参观。新华社记者 赵子硕 摄

中国旅游协会秘书长葛磊表示，中国正在持续优化旅游产品和服务供给，以旅游活化传统文化，以科技赋能文旅融合，不断培育新场景、新体验、新服务，这对于外国游客也具有很强的吸引力。

世界旅游及旅行理事会最新经济影响力研究报告显示，2025年入境中国的国际游客消费达1350亿美元，同比增长10.5%，大幅高于全球3.2%的平均增长率。

美国外交学者网站日前发布文章称，中国正推出多种措施，包括扩大免签计划、完善基础设施建设以及将人工智能技术融入旅行体验，以推动入境旅游。

自2024年12月放宽优化过境免签政策以来，中国出入境便利化政策持续显效。据国家移民管理局统计，今年上半年，中国入境外国人达2291.4万人次，同比增长20.4%，77.7%的外籍游客享受免签入境便利。

政策利好赋予了外国游客更多元的旅行选择。以天津为例，山水与街巷里的“隐藏玩法”吸引了不少海外游客。

不久前，来自南非的图安·范德梅韦和父母没有选择在市区打卡热门景点，而是住进蓟州山区，在山水之间体验别样度假生活。“我们想亲近自然，这里的环境非常美，在民宿就能眺望长城。”范德梅韦说。

海外旅行博主比利则走进了天津街巷，寻找日常生活的温度。街边早餐店热气腾腾，海河边人们悠闲散步，傍晚桥边传来聊天声和欢笑声……这些不在传统“打卡清单”里的生活场景，让他感受到天津独特的城市节奏。“对于追求深度体验的国际游客来说，这种城市气质本身就是一种特别的吸引力。”他说。

“人们来中国旅游早已告别了走马观花的传统模式。”来自俄罗斯的萨马拉旅行社总经理奥列西娅·拉祖姆娜娅认为，外国游客正从景点观光转向深入当地文化与日常生活，愈发青睐沉浸式、体验式的深度旅行。

在博览会同期举行的2026国际旅行商（天津）大会上，“向津彩出发”天津入境游国际专区正式上线，面向全球发布天津入境游精品主题线路。全球旅行平台Tripadvisor猫途鹰中国副总裁唐芸认为：“在越来越多国际游客把中国放进自己的旅行清单的当下，这将有利于更多海外游客走进天津、体验天津。”

中国文化和旅游部发布的《旅游强国建设“十五五”规划》提出，针对不同国别游客需求，推出以特色饮食、传统技艺、历史文化、科技体验、康养、研学、节庆、购物等为核心要素的特色化产品，培育传统与现代交融的特色旅游线路。

“旅游不仅是文明互鉴、民心相通的重要纽带，也成为展示真实、立体、全面中国形象的重要窗口。”中国旅行社协会副会长、携程集团高级副总裁王韦说。

在世界旅游城市联合会对外联络部高级经理理查德·马瑞琦看来，中国是世界公认的著名文化旅游目的地之一。通过丰富多元的文旅场景，海外游客得以进入一个更加立体、现代的中国。“首次到访是为了认识中国，再次到访是为了体验中国。”

来 源：新华网

原标题： 中国创新文旅玩法“圈粉”海外游客

记者 宋瑞、马博文

本文转自：温州新闻网 66wz.com