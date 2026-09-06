温州日报 2026-09-06 08:36:46

张振丰强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作、统筹发展和安全的重要论述，按照省委、省政府的部署要求，有力有序组织灾后恢复工作，用心用情解决企业和群众急难愁盼问题，稳步恢复生产生活秩序，坚持“打一仗、进一步”，提高防灾减灾救灾能力，让城乡更安全更韧性，聚焦落实全年目标任务，持续激发县域经济活力，推动高质量发展和高水平安全良性互动。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰赴苍南县检查“9·1”特大暴雨受灾情况并指导灾后恢复工作。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作、统筹发展和安全的重要论述，按照省委、省政府的部署要求，有力有序组织灾后恢复工作，用心用情解决企业和群众急难愁盼问题，稳步恢复生产生活秩序，坚持“打一仗、进一步”，提高防灾减灾救灾能力，让城乡更安全更韧性，聚焦落实全年目标任务，持续激发县域经济活力，推动高质量发展和高水平安全良性互动。

因日前持续强降雨，灵溪镇屿湖村部分田地和房屋受涝受淹，恢复工作正有序开展。张振丰实地察看受灾农作物和文旅项目损失情况，向当地干部和受灾群众表示亲切慰问，要求属地和相关部门要加强定向帮扶纾困和关心关爱，推动农技、文旅等专业力量下沉指导服务，促进农文旅深度融合发展，进一步盘活存量资产、提升综合效益，努力把灾害造成的损失“抢回来”。

在苍南县职业中等专业学校，张振丰来到受淹机房、食堂等地，察看受灾及灾后清理恢复情况，要求应急、教育、卫健等部门强化支持保障，认真排查校园建筑、食品、用电等安全隐患，做好防疫消杀等工作，尽快恢复整洁有序环境，守护好师生安全健康；学校要认真梳理灾情处置案例，做好以案促学促教文章，深刻阐释人民至上、生命至上的精神内涵，系统教授应急避灾、自救互救的科学方法，把身边案例打造成一堂鲜活生动的思想政治课、安全教育课。

在吴家园水库、灵溪泵站，张振丰详细了解受灾期间水利调度情况，并通过航拍图纸察看全县水利工程布局。他指出，水利工程是保障地方安全稳定、支撑经济社会长远发展的重要命脉，要常怀敬畏之心，坚持底线思维，系统推进水利工程项目谋划建设和改造提升，完善“一盘棋”统筹调度方案，加强专业人才梯队培养，打造守护海河安澜和城乡安宁的坚强屏障。

张振丰在检查指导时强调，要坚持灾后恢复和经济发展两手抓、两手硬，以更精准举措、更科学方法、更有力执行高质量完成全年目标任务。要以人为本抓救灾，加快受损道路、水电、通信等公共设施抢修维护和查漏补缺，做好避灾群众暖心服务和安全返回全过程管理，统筹推进农作物补救、市场保供、灾后防疫等重点工作，提速各领域行业复工复产复市。要多措并举稳经济，滚动推进重大项目谋划建设，畅通科技创新成果转化链条，优化助企服务体系，育强市场经营主体，抢抓“浙BA”等机遇做强赛事经济、擦亮文旅IP，激活经济发展新动能。要党建引领强阵地，牢固树立和践行正确政绩观，持续发挥好基层党组织战斗堡垒作用，把防汛救灾过程中展现的强大凝聚力、执行力和战斗力投入到抓发展、促共富、惠民生上来，干群齐心开创各项事业新局面。

市领导陈应许、李宁、张本锋参加检查指导。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在苍南县检查“9·1”特大暴雨受灾情况并指导灾后恢复工作

稳步恢复生产生活秩序 抢时争速推动高质量发展

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com