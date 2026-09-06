温州日报 2026-09-06 08:49:56

9月4日，“商海经·出海第一课”——“金融赋能 产业出海”助力温州企业提升跨境投资能级交流沙龙，在市企业综合服务中心亲商暖企互动区举行，近30家已布局或正筹划“走出去”的温商企业共聚一堂，探索合规框架下如何落地的解题思路。

温州网讯 9月4日，“商海经·出海第一课”——“金融赋能 产业出海”助力温州企业提升跨境投资能级交流沙龙，在市企业综合服务中心亲商暖企互动区举行，近30家已布局或正筹划“走出去”的温商企业共聚一堂，探索合规框架下如何落地的解题思路。

“商海经”是我市商务部门全新打造的以“商通四海 经略有为”为主旨的服务品牌。“随着国务院新规落地，外向型企业的合规落地有了更高要求。”市商务局行政审批处处长钱俊表示，希望通过这一系列活动，给广大企业送去资源对接和政策解读的“及时雨”，帮助大家更好、更合规、更稳健地走向国际竞争和产业布局。

近年来，温州频频亮出助力企业出海的“创新组合拳”：今年7月，市商务局牵头联合15个部门正式建立对外经贸合作协同工作机制，依托“浙江省海外综合服务温州市服务站”等平台，构建“政府引导、企业主体、部门协同、精准服务”的工作体系与“一站式”服务体系。下周，我市还将举行2026民营经济创新发展大会暨知名民企助力浙江高质量发展活动，为民营经济高质量发展共谋增长新篇。

活动现场，越南龙江工业园、柬埔寨博格经济特区、哈萨克斯坦中哈（温州）产业园等境外园区代表，结合当地最新投资法规、产业配套及营商环境，分享了实战经验与风险规避要诀。来自中国信保总部、民生银行总行的资深专家，围绕政策性保险如何护航中资制造业全球化布局、商业银行如何提供境内外一体化综合金融解决方案等话题，展开深入浅出的案例剖析与政策解读。

温州市“一带一路”企业发展联合会会长黄建聪认为，国际化发展是大势所趋，“出海企业需深入了解国际法律，规避知识产权等‘暗礁’风险，把功课做在前面，才能把路走宽。”

来 源：温州日报

原标题： “商海经”品牌上线 “出海第一课”开讲

通讯员 林婷玮 记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com