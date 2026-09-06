温州日报 2026-09-06 08:55:00

9月4日晚，中央电视台音乐频道文旅音乐栏目《音乐旅行家》平阳专题节目播出，并在央视频APP等平台同步上线。节目分上下两集，以音乐为媒、以山海为幕，将平阳的山海风光串联成一幅穿越千年的文旅画卷。节目播出后，各平台相关播放量已超百万次。

非遗文化在顺溪古镇溪南里大草坪登场。林鑫 摄

温州网讯 9月4日晚，中央电视台音乐频道文旅音乐栏目《音乐旅行家》平阳专题节目播出，并在央视频APP等平台同步上线。节目分上下两集，以音乐为媒、以山海为幕，将平阳的山海风光串联成一幅穿越千年的文旅画卷。节目播出后，各平台相关播放量已超百万次。

节目里，琴声先至。在顺溪镇知音涧，古琴演奏嘉宾武怀琛端坐溪畔，一曲《流水》在潺潺水声间响起，琴音与峡谷共鸣。旅行推荐官苏眉文、左琰与上海大学音乐学院院长王勇教授、青年古典吉他演奏家匡俊宏等嘉宾围坐畅谈，从古琴与茶、酒的历史渊源，聊到古典吉他与自然疗愈的即兴和鸣。他们在山水之间聊音乐、话文化，也把平阳故事装进了镜头。

镜头跟着嘉宾走遍平阳。南雁雁栖大草坪上，温州南拳刚柔并济；顺溪古屋里，古建韵味悠长；南麂海岛边，品鲜观海正当时。一路走来，平阳黄汤、温州鼓词、畲族民歌等非遗文化轮番登场，马蹄笋、南麂大黄鱼、平阳盐水鸡等本地风味也端上屏幕。“这边的自然风光和城市建设很好地融合在了一起。”匡俊宏这样形容平阳。

节目中动人的一幕，还出现在水头稻田边。平阳本地10组亲子家庭与嘉宾一起，观看平阳木偶戏《闹花灯》。艺人指尖翻飞，木偶活灵活现，唱腔里兼用和调、高腔、昆腔等多种声腔。演出结束，孩子们围住木偶戏传承人，听老艺人讲起从艺30余年的故事，还上手尝试操作木偶。一问一答之间，老手艺在稻田边焕发出新的生机。

“以前觉得电视里的风景都是别人的，这次终于轮到我们了。”平阳观众陈女士感慨道。节目播出后，不少网友也开始关注这个温州南部的千年古县。

平阳县兴阳集团负责人表示，此次节目呈现了顺溪古镇、雁荡山君澜度假酒店、瀑布咖啡、平阳宠礼文创店等优质文旅资源，为平阳文旅品牌打响声量。相比传统宣传片，综艺节目能让观众在欣赏音乐的同时“种草”目的地，体验式传播更吸引人。接下来，平阳将继续围绕南雁荡山、南麂列岛、坡南古街等“一红三南五里”核心资源，打造更多沉浸式文旅体验，把节目“流量”转化为“留量”，让更多人听见平阳、走进平阳、爱上平阳。

来 源：温州日报

原标题： 央视镜头聚焦平阳 《音乐旅行家》奏响“山海乐章”

记者 陈圆圆 平阳融媒记者 孙慧慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com