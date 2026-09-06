人工智能助力守护“声”命力——数智赋能温州方言保护与传承观察

新华每日电讯 2026-09-06 08:58:38

近年来，温州实施“守护‘声’命力——温州方言保护传承行动”，建成叮叮当童谣馆、温州方言馆等特色场馆，完成超6400小时地道温州话语料采集，初步构建起“阵地可看、数据可用、课堂可学、作品可传”的保护传承体系，为全国语言资源数字化保护提供了鲜活案例。

作为吴语区存古度最高的代表之一，独特与难懂的温州话完整保留了中古汉语“全浊声母”及“四声八调”格局，素有“古汉语活化石”之称。然而，年轻一代对方言的使用热情和熟练程度下降，守护乡音迫在眉睫。

近年来，温州实施“守护‘声’命力——温州方言保护传承行动”，建成叮叮当童谣馆、温州方言馆等特色场馆，完成超6400小时地道温州话语料采集，初步构建起“阵地可看、数据可用、课堂可学、作品可传”的保护传承体系，为全国语言资源数字化保护提供了鲜活案例。

把乡音“喂”给AI

方言以其强烈的地域特点和丰富的文化元素，正被越来越多的地方予以保护。

今年年初，“温州方言系统化采集工程”启动。该项目由浙大城市学院承办，浙江大学文学院学术指导，阿里巴巴AI数据团队、国家语言文字推广基地（温州大学）联合支持。项目集结了1.5万名温州市民参与录制，累计采集有效语料超6400小时。

“方言是身份认同和文化传承的重要标志。温州方言是海内外近260万温州人乡情联结的核心纽带。”项目首席专家、浙大城市学院外国语学院教授姜淑珍说，温州的“00后”大多能听不能说，不少俚语、古音连中年人都未必全掌握，“再不做抢救性采集，以后想听正宗温州话，只能找档案了”。

然而，过往方言保护，多由少数资深发音人在录音室录制固定词表与语句，成品封存档案馆，普通人接触不到，也无法活态传承。因语料形态单一、脱离真实场景，无法适配AI训练对鲜活语料的核心需求。

“我们团队不只为方言建‘声音博物馆’，更要让AI听懂、说准地道温州话。”姜淑珍说，本次采集重点收录带有人情味的“活语言”。题库中不只有固定文本，也有自由话题，其中不乏日常交流、就医购物等真实生活场景。“AI学方言，和人学外语一样，不能只背单词，你得让它‘浸’在真实语境里。”

让AI把乡音留住

温州人李晨浩，一个人从框架搭建到界面设计全包，做出了温州话AI产品“瓯小鹿”。这款智能应用，将人工智能与本土方言深度结合，既为温州方言传承搭建数字载体，也化解了长幼沟通、方言翻译等现实难题。

“一方面想守住温州话这份本土文化，另一方面希望用技术拉近家人之间的距离。”李晨浩说。与此同时，他也认为，方言AI项目同样具备商业发展潜力，在文旅、政务、民生服务等多个场景都有广阔的应用空间。

初期，李晨浩依托自身、家人积累温州话语料，同时整合网络公开方言素材搭建基础数据库。他坦言，现阶段AI翻译、语音识别的准确率约在60%至70%，想要提升精度，核心在于不断扩充语料库、优化算法，而这离不开广大市民的参与。为此，他设计了趣味化的互动机制，邀请用户照着文本朗读温州话。每录一次，语料库就多一份素材。

位于温州松台山上的“叮叮当童谣馆”，是浙江首个方言主题展馆，由新华智云参与数字化建设。馆内设有温州方言、温州童谣、语言学家的摇篮、童心空间、温州话录音室和方言挑战答题六大板块。游客不仅能听到原汁原味的温州俚语，还能进录音室开口录制，生成带有自己声音的短视频。

童谣馆里有一面方言墙，游客每次按键都能听到词汇的温州话读音。还有一只布满听筒的“仙人掌”，耳朵贴上去就能听到一句妙趣横生的温州俚语。《温州话辞典》主编沈克成的著作和文章也以图文、视频方式在馆内呈现，深入浅出地介绍温州话的历史、种类和特点。

AI学方言，终归在于“用”

方言AI相关技术一旦落地，就能派上大用场。

在温州瓯海区新桥街道，有个方言学习班开办了两年，场场爆满。学员里有河北来的骨科医生李振兴。他在温州七八年，门诊七成以上老人只会说温州话，膝盖、腰椎这些关键词，温州话说法和普通话差十万八千里，猜都没法猜。“如果AI真能学会温州话，诊室里老人说方言，医生实时看文字转写，能解决我现在的大难题。”他说。

教室里还有温州大学的东北籍老师，要和华侨深度交流；有基层干部，想靠方言拉近群众距离；有温州女婿、媳妇，想融入家庭。这些真实场景，都在印证同一个判断：方言AI一旦落地，就能派上大用场。

温州市公安局科创中心联合浙江大学滨江研究院，推出了“谛听”温州话大模型。不走“堆数据、烧算力”的老路，团队结合温州语言学设计发音语料，训练效率提升三倍以上。目前，这个模型对鹿城地区方言的整体识别准确率已达90%以上。它已经落地公安窗口等服务中心，群众办事不用再担心语言障碍。

放眼长远，李晨浩为“瓯小鹿”规划了丰富的应用落地场景。文旅领域是首要发力方向，未来可将温州话AI接入景区、博物馆平台，用本土方言讲解历史文化、景点故事，让文旅服务更具温州韵味；商业场景中，线下商户叫卖、企业温州话客服均可接入该系统，适配老年消费群体；在智能设备领域，搭载温州话AI的机器人可用于开业演出、互动体验等活动，增添地域特色。

除此之外，李晨浩还瞄准智能硬件赛道，计划推出内置温州话AI的音箱、玩偶、便携语音设备，搭载一键唤醒功能，降低老年群体的操作门槛，让方言AI走进寻常百姓家。

如今，乡音不仅留在了家里，也住进了数字世界里。方言数字化与AI应用探索还将持续进行。从出书、录音、归档的静态保存，到AI听懂、会说、能教的活态传承，千年瓯语在数字时代找到了新的生命线。

来 源：新华每日电讯

原标题： 人工智能助力守护“声”命力——数智赋能温州方言保护与传承观察

记者 魏董华

本文转自：温州新闻网 66wz.com