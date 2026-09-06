温福高铁瓯江公铁大桥完成关键水上施工平台搭设

浙江日报 2026-09-06 09:25:57

9月5日，中铁十一局承建的温福高铁瓯江公铁大桥北口航道桥32号主墩钢栈桥及钻孔平台全部搭设完毕，为大桥水上主体工程开工奠定基础。瓯江公铁大桥北口航道桥主跨700米，高铁与城市快速路平层合建。

记者 徐文迪 通讯员 李明聪 古建敖 摄 9月5日，中铁十一局承建的温福高铁瓯江公铁大桥北口航道桥32号主墩钢栈桥及钻孔平台全部搭设完毕，为大桥水上主体工程开工奠定基础。瓯江公铁大桥北口航道桥主跨700米，高铁与城市快速路平层合建。桥址临近入海口，潮差大、海水腐蚀强，施工环境复杂。建设团队通过仿真模拟、BIM？GIS、北斗、AI监控、无人机等空天一体化监测手段，攻克多项水上施工难题，搭建水上作业场地。据悉，温福高铁设计时速350公里，全长约302.7公里，建成后形成温福高铁双通道，助力长三角一体化与海上丝绸之路核心区建设。 记者 徐文迪 通讯员 李明聪 古建敖 摄 记者 徐文迪 通讯员 李明聪 古建敖 摄 记者 徐文迪 通讯员 李明聪 古建敖 摄 记者 徐文迪 通讯员 李明聪 古建敖 摄 记者 徐文迪 通讯员 李明聪 古建敖 摄 来 源：浙江日报 原标题： 浙报头版丨温福高铁瓯江公铁大桥完成关键水上施工平台搭设 本文转自：温州新闻网 66wz.com