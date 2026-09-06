温福高铁瓯江公铁大桥完成关键水上施工平台搭设
浙江日报 2026-09-06 09:25:57
9月5日，中铁十一局承建的温福高铁瓯江公铁大桥北口航道桥32号主墩钢栈桥及钻孔平台全部搭设完毕，为大桥水上主体工程开工奠定基础。瓯江公铁大桥北口航道桥主跨700米，高铁与城市快速路平层合建。
记者 徐文迪 通讯员 李明聪 古建敖 摄
9月5日，中铁十一局承建的温福高铁瓯江公铁大桥北口航道桥32号主墩钢栈桥及钻孔平台全部搭设完毕，为大桥水上主体工程开工奠定基础。瓯江公铁大桥北口航道桥主跨700米，高铁与城市快速路平层合建。桥址临近入海口，潮差大、海水腐蚀强，施工环境复杂。建设团队通过仿真模拟、BIM？GIS、北斗、AI监控、无人机等空天一体化监测手段，攻克多项水上施工难题，搭建水上作业场地。据悉，温福高铁设计时速350公里，全长约302.7公里，建成后形成温福高铁双通道，助力长三角一体化与海上丝绸之路核心区建设。
记者 徐文迪 通讯员 李明聪 古建敖 摄
记者 徐文迪 通讯员 李明聪 古建敖 摄
记者 徐文迪 通讯员 李明聪 古建敖 摄
记者 徐文迪 通讯员 李明聪 古建敖 摄
记者 徐文迪 通讯员 李明聪 古建敖 摄
来 源：浙江日报
原标题： 浙报头版丨温福高铁瓯江公铁大桥完成关键水上施工平台搭设
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
善行天下的温州，这些温暖值得被看见！社会09-05
-
50天3场台风，刚修好的车又被水泡！这笔账保险公司怎么算社会09-05
-
入选省级试点！龙湾聚力AI切入全球数字文化服务新赛道社会09-05
-
全省基层文化干部的“课堂” 为何在这座工业重镇开讲？社会09-05
-
追剧追到海风里 洞头借短剧“卷”出文旅新看点社会09-05
-
弘美术馆双个展启幕 展厅里造了一座“码头”一条“流水线”社会09-05
-
纸页阅读碰撞生活美学 “温图流水席”迎来超万读者社会09-05
-
理论+实操双考！2026年温州市职业技能大赛继电保护技能竞赛收官社会09-05
-
102岁老人心脏“换阀门”！温医大附二院刷新高龄心脏介入纪录社会09-05
-
中乙决赛阶段8轮赛程公布 温州德赛队力争保级科教文体09-05