潮新闻 2026-09-06 09:25:58

9月4日，全国首届固态断路器技术进步和产业发展研讨会（秋）在乐清柳市镇举行。这是国内首个由行业协会联合地方产业集群落地的固态断路器全国性专业会议。200余名来自清华大学、浙江大学、ABB、英飞凌等单位的科研专家与企业代表参会，围绕固态断路器技术产业化核心议题展开深度交流。

受访者供图

9月4日，全国首届固态断路器技术进步和产业发展研讨会（秋）在乐清柳市镇举行。这是国内首个由行业协会联合地方产业集群落地的固态断路器全国性专业会议。200余名来自清华大学、浙江大学、ABB、英飞凌等单位的科研专家与企业代表参会，围绕固态断路器技术产业化核心议题展开深度交流。

本次研讨会由中国电器工业协会非晶合金材料应用分会、浙江省电气行业协会联合主办。会议设置主题报告、圆桌座谈及企业实地观摩环节，旨在打通固态断路器前沿技术从实验室研发到市场化落地的“最后一公里”。

会上，清华大学副研究员屈鲁系统解读了算力中心源网荷储一体化直流供电的关键技术与应用成果。随后，南京航空航天大学、四川大学、浙江大学、湖南大学、中国船舶集团第七一二研究所、ABB（中国）、英飞凌科技（西安）等单位专家相继发言，内容紧扣新能源并网、数据中心、轨道交通等应用场景，以及宽禁带半导体器件（SiC、GaN）落地、关键技术进口替代等产业现实难题。

会议特别设置企业实地观摩环节。9月5日，参会代表分赴天正集团、兰普集团，走进研发实验室、测试验证中心和试产车间。

天正集团。受访者供图

在天正集团，参会代表先后参观固态断路器研发实验室、产品测试验证中心以及固态产品试制车间。天正集团作为乐清本地在固态断路器领域率先实现产品落地应用的企业，自主研发TeB7S系列固态断路器，依托碳化硅电力电子器件，实现无电弧、微秒级故障开断，适配光伏储能、AI数据中心等新型电力系统场景。现场大家近距离观摩固态断路器样机、全系列试验测试平台，了解产品从方案设计、器件选型到可靠性验证的全流程，围绕固态器件的量产工艺、性能短板、成本压降等研讨会核心议题，与企业技术研发团队开展现场交流探讨。

兰普集团。受访者供图

在兰普集团参观，参会代表们参观企业产品展示馆、电控设备生产车间以及储能装备研发测试区域，重点了解轨道交通、储能场景下对固态保护器件的实际应用需求，察看交直流配电柜体、储能集装箱配套电气控制单元等实物产品 。兰普集团深耕轨道交通、储能配电装备领域，在直流配电、车载与储能系统电气保护方面积累大量工程实践经验 。大家结合轨道交通、储能行业工况，探讨固态断路器在复杂工况下的适配改造方向，打通前沿技术与细分行业落地应用的沟通链路。

固态断路器凭借微秒级故障隔离、无电弧等特性，在智能电网、新能源、AI数据中心高压直流配电、新能源汽车超充、储能安全等领域应用前景广阔。本次研讨会的举办，不仅为行业搭建了技术与产业深度对接的平台，也释放出乐清电气产业向智能化、高端化加速转型的明确信号。

“在家门口就能参与全国顶级行业研讨会，机会十分难得。”乐清中欧电气有限公司相关负责人表示，企业目前正全力推进固态断路器研发工作，本次研讨会搭建了优质的专家对接、技术交流平台，后续企业将持续深化产学研合作，借力行业高端资源攻克技术难题，加快产品迭代升级。

拍友 黄瀚 摄

为什么国内首个由行业协会联合地方产业集群落地的固态断路器全国性专业会议会在柳市举办？这里是“中国电器之都”。去年，柳市镇工业总产值过千亿，规上工业总产值突破700亿元，综合实力稳居全省乡镇第1，连续两年全国千强镇排第11。从柳市成长起来的正泰、德力西、人民电器、天正电气四大链主企业稳居行业第一梯队。

其所在的乐清，更是拥有全国唯一以县域为核心的国家级电气先进制造业集群，集聚超1.4万家电气企业，低压电气产品国内市场占有率超65%。本地已突破灭弧技术、无极性接线等关键技术瓶颈，多款高端产品实现进口替代，头部工厂自动化率超98%。

“本次研讨会的举办，标志着柳市电气产业正式开启从传统第一代电气向第二代电力电子固态技术迭代的全新变革。”中国电器工业协会非晶合金分会秘书长张华表示。据悉，第二届固态变压器技术进步与产业发展研讨会（秋）拟定在10月16至17日在柳市举办。

乐清市经信局相关负责人表示，下一步乐清将探索组建产业创新联合体，精准引进电力电子、半导体、嵌入式算法等紧缺人才，依托行业协会完善产业发展规划，全方位助力固态断路器赛道高质量发展。

来 源：潮新闻

原标题： 乐清电气向第二代电力电子固态技术迭代 全国首届固态断路器研讨会（秋季）在柳市举行

记者 周琳子

本文转自：温州新闻网 66wz.com