潮新闻 2026-09-06 10:13:00

9月4日，文成县珊溪镇坦歧村联村领导率巡查组，对辖区内文物保护点及周边区域开展例行安全巡查。行至文保点后侧时，村党总支书记黄建光敏锐发现远处一处荒僻杂乱的菜园水沟中，隐约有一名七旬老人横卧不动，情况异常。“快！大家过来搭把手！”黄建光当即快步上前，率先展开紧急救助。

图为黄建光在巡查途中。受访者供图

9月4日，文成县珊溪镇坦歧村联村领导率巡查组，对辖区内文物保护点及周边区域开展例行安全巡查。行至文保点后侧时，村党总支书记黄建光敏锐发现远处一处荒僻杂乱的菜园水沟中，隐约有一名七旬老人横卧不动，情况异常。

“快！大家过来搭把手！”黄建光当即快步上前，率先展开紧急救助。他小心将老人从湿滑的水沟中扶起，稳妥转移至安全地带，随即安抚老人情绪，细致查看其伤情，并轻柔擦去老人身上的泥污，全程谨慎操作，避免二次伤害。随后，黄建光与同事将老人安全护送回家，并持续关注其身体状况，反复叮嘱休养注意事项。在众人悉心照料下，老人很快恢复如常，大家这才松了口气。

经了解，这位七旬老人系前夜外出归家，为抄近路选择了一条偏僻难行的小道，不料雨后路滑，不慎摔晕在水沟中。从老人夜晚摔倒到次日上午获救，已在沟中困了近十个小时，如未被及时发现，恐有生命危险。事后老人心有余悸地感慨：“幸好遇上了黄书记他们，不然我这条命可能就没了。”

“现在回想起来仍然后怕。那个位置非常偏僻，杂草丛生，平时少有人走。若不是这次文物保护点巡查安排得细致，很难发现那里有人受困。”联村领导赵巧巧感慨道，“也多亏黄书记眼尖心细，不放过任何角落。”

此次救援虽属偶然，却折射出基层干部把群众安危放在心上的责任担当。一次“多看一眼”，换来一位七旬老人的平安归家，也为乡村治理写下温暖注脚。

来 源：潮新闻

原标题： “多看一眼”救回一条命 文成坦歧村干部细致巡查化解险情

通讯员 王苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com