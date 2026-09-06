潮新闻 2026-09-06 10:13:33

日前，“驾光驭电·智印未来”智能媒体与印刷前沿技术交流会在龙港科创产业中心举行。北京大学王选计算机研究所的科研专家与龙港印刷包装产业界代表齐聚一堂，围绕数字印刷前沿技术与产业落地应用开展深度对接，以产学研融合助力龙港印刷产业提质升级。

日前，“驾光驭电·智印未来”智能媒体与印刷前沿技术交流会在龙港科创产业中心举行。北京大学王选计算机研究所的科研专家与龙港印刷包装产业界代表齐聚一堂，围绕数字印刷前沿技术与产业落地应用开展深度对接，以产学研融合助力龙港印刷产业提质升级。

王炫 摄

本次交流会由龙港市经济发展局、北大—龙港高端量子科技联合实验室、龙港高端量子科技研究院主办，龙港市印刷包装行业协会协办。会上，来自王选计算机研究所的科研专家与行业技术团队，分别围绕研究所发展成果、新型数码印刷技术、包装防伪印刷产业化应用、包装印前自动化技术等主题作专题分享，并与企业代表开展座谈交流，直面产业痛点、共探升级路径。

前沿技术带来的升级空间，让参会企业代表深有感触。“这个作用非常大，特别是提到的自定义加网与防伪包装技术，绝对是行业领先的。”参会企业代表陈发国表示，“只要把这些技术用好，不仅能显著提升包装企业的生产水平，更能助力客户层次的跃升。因为只有掌握了高超的技术，才能吸引并留住高端客户。”

撤镇设市以来，龙港印刷产业实现跨越式发展，2025年产值突破500亿元，市场主体超4.7万家，从业人员约15万人。当前，龙港印刷产业正处于向智能化、高端化转型的关键阶段。针对产业转型的技术需求，龙港以高端科研赋能为抓手，持续打通技术成果落地转化通道。

“我们希望通过这种精准对接的方式，将更多新技术、新方法引入龙港，以此推动传统行业的变革与提升。”龙港高端量子科技研究院执行院长韦强表示：“只有依托技术赋能，才能真正促进本地产业实现智能化转型，全面提升产线能力。”

此次交流会既是高端科研成果与龙港本土产业的深度对接，也是龙港推进产学研融合、赋能传统产业迭代升级的具体实践。下一步，龙港将持续深化与高端科研平台的合作，推动更多前沿技术转化为产业发展动能，不断擦亮“中国印刷城”产业金名片。

来 源：潮新闻

原标题： 专家企业共探产业升级新路径 智能媒体与印刷前沿技术交流会在龙港举行

共享联盟·龙港 章雷雷 王炫

本文转自：温州新闻网 66wz.com