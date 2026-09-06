“十五五”启航，浙江民企如何向“新”图强？

中国新闻网 2026-09-06 10:13:33

民营经济是浙江的最大特色、最大优势。截至2025年底，浙江民营企业在册总量达376.89万户。国家“十五五”规划指出，发展壮大民营经济。站在新的发展节点，浙江民企正走出怎样的创新之路，将如何持续向“新”图强？

温州网讯 民营经济是浙江的最大特色、最大优势。截至2025年底，浙江民营企业在册总量达376.89万户。

回望“十四五”，浙江民营经济总量增至6.5万亿元，国家高新技术企业中民企占比超92%，“杭州六小龙”等一批硬科技企业加速走向国际舞台，助推浙江区域创新能力稳居全国第一方阵。

国家“十五五”规划指出，发展壮大民营经济。站在新的发展节点，浙江民企正走出怎样的创新之路，将如何持续向“新”图强？

赛道之新

在位于温州乐清的正泰集团生产车间，企业自研的“高导电石墨烯铜复合材料”新材料产品已实现批量应用。该新材料凭借高导电、低能耗优势，已广泛应用于输配电、低压电器领域，并拓展至低空经济等新兴场景。

温州是中国民营经济重要发祥地，正泰集团的探索实践正是浙江民企迭代升级的生动缩影。如今的正泰，已从单一电力装备制造商，不断升级成为全球电力能源综合解决方案服务商，并积极布局氢能、石墨烯等前沿领域，培育发展新动能。

浙江一民企生产车间内，智能化流水线正在生产小型断路器。(资料图)受访者 供图

面对新一轮科技革命和产业变革，浙江民企以全球视野深耕优势赛道，构建多层次产业发展格局。

纺织、机械等传统产业通过智能化、绿色化转型提质增效、焕发新生；人工智能、生物医药、新能源等新兴产业快速成长、规模壮大；量子科技、合成生物学等未来产业提前布局，持续将前沿技术转化为产业竞争优势……

近年来，浙江深入实施“415X”先进制造业集群培育工程，加快打造全球先进制造业基地。仅今年上半年，浙江“415X”先进制造业集群实现规上营收5.3万亿元，同比增速达11.6%，其中新兴产业集群占比达59%。

步入“十五五”，浙江持续坚守智能化、绿色化、融合化方向，统筹推进传统产业焕新升级、新兴产业发展壮大、未来产业科学布局。2030年，浙江“415X”先进制造业集群营收有望突破13万亿元，为浙江民企向“新”图强筑牢产业支撑。

技术之新

“银行对数据安全要求极高，我们依托AI大模型和算力系统，自研全脱网保密机，使数据全程不出域，就能完成高精度计算。”每日互动股份有限公司研发人员介绍道。

作为杭州深耕数据智能的服务商，该企业正运用AI技术，打通企业需求、私有数据与现有业务系统，广泛赋能城市治理、产业发展与行业管理。以硬核技术赋能发展，正是浙江民企深耕核心技术、坚持自主创新的缩影。

当前，浙江正深入实施“315”科技创新体系建设工程，尤其通过政策扶持、平台支撑、模式创新等，为民企探索“新蓝海”保驾护航。

“十五五”开局之年，浙江创新举措密集落地。就在今年3月，浙江省科技厅印发《关于支持企业主导实施省“尖兵”“领雁”项目的若干措施(试行)》，推出12条创新举措，旨在进一步强化企业科技创新主体地位，提升“企业出题、政府助题、平台答题、车间验题、市场评价”的“四题一评”协同攻关效能。

各类创新平台的落地，也为浙江民企科技创新开辟了更多路径。今年5月举行的2026年浙江省“全国科技活动周”期间，浙江省“创新积分制”数智平台上线。据了解，该平台能通过数据驱动，精准识别并量化科技企业创新能力，进而引导金融、人才等创新要素向科技企业高效集聚。该平台上线百日，已服务2万余家科技企业，征集融资需求3000余条。

在浙江，科技创新不断塑造着发展新优势。过去五年，该省高新技术企业从2.2万家增加到4.9万家，每万人高价值发明专利拥有量从11件提高到24件。面向“十五五”，浙江明确做深做透教育科技人才一体改革发展、科技创新和产业创新深度融合“两篇大文章”，基本建成科技强省。

动能之新

力排众议上线“企业资源计划系统”，推进企业迈向数字化管理；打通研、产、供、销全链条数据，企业人均效能提升超73%……面对传统制造业转型难题，人民电器集团董事长、“85后”青年企业家郑经洁带领团队开启“二次创业”。

“企业不能固守传统，只有不断变革创新，才能跑出发展的新天地。”郑经洁说。如今，企业专注高低压及超高压电气装备全产业链产品与智慧电力系统解决方案，业务辐射全球150多个国家和地区。

浙江一民企智能化车间内，机械臂进行生产作业。(资料图)受访者 供图

从“制造”到“智造”，这不仅是单个企业的转型突破，更是浙江制造业新旧动能转换的缩影。

眼下，浙江正坚持双轮驱动，加速新旧动能转换，既让传统产业“稳得住”，也让新兴产业“立得住”。

从实验室到生产线，科技成果往往需要走很长的路，这也直接影响企业新旧动能转换成效。为此，浙江探索出“先用后转”——科技成果“先免费试用、后付费转化”，为民企降低创新门槛、分担试错风险。

事实上，浙江在机制层面持续为“先用后转”铺路，如建设完善中国浙江网上技术市场3.0平台，发布科技成果公开交易规范，将“先用后转”机制法定化，由财政资金支持符合条件的科技成果纳入“先用后转”成果池等。据悉，浙江已启动建设19个“先用后转”成果池。截至今年8月底，该省累计注入“先用后转”成果池的科研成果超万项，中小微企业免费试用3000多次。

随着制度红利不断释放，浙江产业创新动能加速涌动。从上半年数据看，浙江先进制造业集群规上企业研发费用总额达1885.3亿元，同比增长8.5%。其中，智能物联、集成电路、人工智能等新兴产业集群研发投入强度远超集群平均水平。

“一有阳光就灿烂，一有雨露就发芽。”这句在浙江企业家中广为流传的俗语，正是浙江民企强劲韧性与蓬勃活力的生动注脚。

站在“十五五”的新起点，从赛道的拓宽到技术的突破，再到动能的转换，浙江民企正以向“新”而行的姿态，在高质量发展的赛道上加速奔跑。民营经济这片“热带雨林”，也将在制度沃土与创新雨露的滋养下，蓬勃生长、生生不息。

来 源：中国新闻网

原标题： “十五五”启航，浙江民企如何向“新”图强？

记者 邵燕飞 项菁

本文转自：温州新闻网 66wz.com