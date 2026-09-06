温州日报 2026-09-06 10:13:33

2026年全国武术套路冠军赛将于10月13日至16日在瓯海奥体中心开赛，冠军瓯海行既是为国家级赛事预热铺垫，也是把高水平竞技资源引流至文旅场景，推动中华武术文化在瓯海落地生根。

温州网讯 昨天，八位世界武术冠军走进瓯海，开启为期三天的“武术+文旅”深度体验之旅。行走山水间，以冠军效应赋能城市发展。

2026年全国武术套路冠军赛将于10月13日至16日在瓯海奥体中心开赛，冠军瓯海行既是为国家级赛事预热铺垫，也是把高水平竞技资源引流至文旅场景，推动中华武术文化在瓯海落地生根。

据悉，此行八位冠军均曾斩获国际顶级武术赛事荣誉，覆盖长拳、南拳、太极拳、枪术等多个门类。其中，第八届世界武术锦标赛南拳冠军毛娅绮、世界武搏运动会太极项目冠军胡书婷、第九届世界青少年武术套路锦标赛南拳冠军方子健，均为温州籍。

在泽雅七瀑涧深箩漈景区，飞瀑奔涌而下，水雾氤氲缭绕。冠军们轮番展演武术套路，长拳舒展奔放，南拳刚劲沉雄，太极拳行云流转，枪术飒爽凌厉。一招一式间，竞技力量与山水之美相互映衬，呈现出动静相生、文武交融的实景功夫画卷。

“以往训练、比赛大多在室内场馆，这次置身秀丽风光的天地间，才真正感受到古人习武时人与自然相融的境界。”温州籍世界武术冠军毛娅绮坦言，在家乡的绿水青山间演绎武术，倍感亲切，也看到了武术文化传播的更多可能。

当天下午，冠军们还游览了梧田老街、东瓯书院，后续还将走进山根艺术村、仙岩梅雨潭、温州龙舟运动中心、瓯海奥体中心等特色文旅地标。从亚运龙舟赛到全国武术冠军赛，从竞技场馆到山水街巷，体育正重塑瓯海的城市气质。

来 源：温州日报

原标题： 世界武术冠军瓯海行 一招一式“武”动山水文化

记者 洪越风 瓯海融媒记者 林慧慧 张佐杲

本文转自：温州新闻网 66wz.com