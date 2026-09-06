温州发布 2026-09-06 10:13:34

日前，小编从我市各大医院以及社区卫生服务中心成人疫苗接种点获悉，面向温州35周岁-45周岁女性的进口九价HPV疫苗惠民优惠现已进入倒计时，活动将于9月30日正式收官。

日前，小编从我市各大医院以及社区卫生服务中心成人疫苗接种点获悉，面向温州35周岁-45周岁女性的进口九价HPV疫苗惠民优惠现已进入倒计时，活动将于9月30日正式收官。

按照惠民活动优惠时限，该年龄段女性在9月30日前完成首针接种，可享受“打三针免一针”福利，减免1298元疫苗费。10月1日及以后接种首针，不再享受惠民优惠。

据了解，此次活动仅限进口九价HPV疫苗，全程严格遵循知情、自愿、自费的接种原则，免疫程序为0、2、6三剂次。

为保障接种规范与优惠权益，参与活动的市民需在同一家预防接种机构完成全部三剂次接种，后续剂次按照门诊医护人员的专业安排及时接种，保障疫苗接种效果。

目前，全市各预防接种门诊均已开放咨询预约通道，符合条件的市民可携带本人身份证件，就近前往接种门诊咨询、预约接种。

宫颈癌是严重威胁我国女性生命健康的恶性肿瘤，防控意义重大。据流行病学权威资料显示，国内女性HPV感染呈现典型的“双峰”特征，第二个感染高峰年龄41-44岁，35周岁—45周岁群体正是HPV感染的第二个高发峰值阶段内。女性随着年龄的增长身体免疫功能逐渐变化，对病毒感染的防御能力下降，一旦发生高危型HPV持续感染，罹患宫颈癌及相关妇科疾病的风险会大幅提升。接种HPV疫苗是预防宫颈癌最有效的一级预防手段，即便步入中年，尽早接种仍能产生有效的保护，预防疾病风险，获得健康收益。

部分女性因工作繁忙、认知偏差、经济负担等原因，搁置HPV疫苗接种计划，忽视了自身健康。本次温州惠民优惠活动，不仅大幅降低了适龄女性的接种成本，更为大家补齐健康保障提供了绝佳契机。相关部门强调，本次优惠的核心判定标准为首针接种时间，适龄女性务必紧盯9月30日截止时间，切勿错过机会。

来 源：温州发布

原标题： 进口九价HPV疫苗惠民活动，即将截止！

本文转自：温州新闻网 66wz.com