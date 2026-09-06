永嘉发布 2026-09-06 10:13:35

8月25日，由永嘉本土企业温州市怪小孩影视传媒有限公司出品的现代都市爱情短剧《满分恋人》正式在腾讯视频上线播出。故事讲述了金牌律师苏颜在经历多重创伤后封闭内心，与曾帮助过的少年程凛重逢，两人共同谱写双向救赎的故事。

8月25日，由永嘉本土企业温州市怪小孩影视传媒有限公司出品的现代都市爱情短剧《满分恋人》正式在腾讯视频上线播出。故事讲述了金牌律师苏颜在经历多重创伤后封闭内心，与曾帮助过的少年程凛重逢，两人共同谱写双向救赎的故事。

该剧全程在温州取景拍摄，部分外景镜头取自永嘉瓯北，将永嘉风貌搬上荧幕，以影视的形式展现本地人文风情。剧集上线首日便登上猫眼平台短剧热搜榜第一名，目前全网热度持续走高，收获大量观众好评，口碑热度双丰收。

在永嘉，本土影视力量正不断崛起，不少企业正积极探索 “短剧 + 文旅” 发展路径。致力于将永嘉山水、人文景观融入影视作品，让观众追剧之余感受永嘉地域风情。

永嘉泓舟文化传媒有限公司依托永嘉山水资源，产出多部热播网络影视作品，此前，该公司制片的短剧《囚鸟之恋》创新采用双平台上线模式，在淘宝平台率先火爆开播，依托电商超大流量池实现快速破圈，后在红果短剧获超65万的提前预约量。泓舟传媒董事长兼制片人朱智财表示：“我们想用影视讲好本土文化，推动本土影视内容创作与对外招商。”

落户于永嘉麦腾智联科创园的浙江传福文化传媒有限公司深耕 AIGC 影视内容生产，其联合打造的《江西小炒王》先导短剧，正是永嘉本土企业运用AI新技术赋能异地文旅IP创作的生动实践。

永嘉本土青年人才持续深耕AIGC影视赛道，以专业积淀与技术创新夯实产业发展底座。由90后永嘉籍视觉导演、电影制作人徐鼎轩编撰的《AIGC 影视制作实战:从创意生成到成片交付》一书预计明年正式出版。该书涵盖概念设计、分镜可视化、三维建模、灯光渲染四大核心技术环节，配合市面上主流工具的实操演示，聚焦帮助影视创作者将AIGC技术深度融入全创作流程，把单次创作成功经验转化为可复制、可复用的标准化生产能力。

近年来，永嘉大力鼓励本土影视企业立足楠溪江山水人文沃土，深耕网络微短剧、数字 IP 开发等领域，让永嘉文旅资源借助互联网平台“出海出圈”。

下一步，永嘉县还将持续加大对 “文化新三样” 产业的培育扶持力度，鼓励企业产出更多具有永嘉辨识度的数字影视精品，推动优质文创作品出海传播，让楠溪故事走向更广阔的舞台。

来 源：永嘉发布

原标题： 热度第一！永嘉探索“短剧 + 文旅”融合新路径

本文转自：温州新闻网 66wz.com