橙柿互动·都市快报 2026-09-06 10:08:45

随着新学期的到来，8岁女孩甜甜发现上课黑板上的字越看越模糊，半年前配的眼镜似乎度数又不够了。

明明暑假期间严格管控手机、平板，度数怎么会又增加了呢？开学前后，浙江省立同德医院眼科视光门诊来了很多同样情况的小朋友。眼科王斌主任医师发现一个细节，很多小朋友手上都戴着电话手表，在诊室等待期间，小朋友都忍不住对着电话手表聊天、玩小游戏，小小的屏幕碎片化反复亮屏。其中潜藏着一定的眼健康风险。

小屏幕背后的大隐患

屏幕越小，伤害越大。王斌主任医师表示，儿童手表的屏幕尺寸通常不足1.5英寸，却承载着大量信息。小小的字体、密集的图标，对孩子的眼睛来说是一场“强对焦挑战”。同样看20分钟，电话手表对眼睛的聚焦需求是平板的两倍以上。

玩电话手表时，用眼距离过近，眼轴会加速拉长。孩子手臂长度有限，看手表屏幕时，眼睛和屏幕的距离通常只有 15-25厘米。这远远低于我们看书、写字建议的33厘米以上的科学距离。

我们眼睛里的睫状肌就像一根橡皮筋。看近处时，它需要持续用力收缩。长时间看近，等于让这根橡皮筋一直处于“绷紧”的状态，时间一长，橡皮筋会疲劳、僵硬，甚至痉挛，导致看远处模糊不清——这就是“假性近视”的典型表现。如果得不到及时纠正和休息，假性近视就可能发展成真性近视，眼轴随之不可逆地增长。

长时间专注屏幕，还会诱发干眼症状。孩子们盯着电话手表时，常常会全神贯注，目不转睛。正常情况下，我们每分钟会眨眼15-20次，每次眨眼就像给眼睛涂上一层薄薄的“泪膜润滑油”，保持眼睛湿润舒适。但盯着小屏幕时，眨眼次数可能锐减到每分钟只有5-7次甚至更少。泪液蒸发加快，眼睛表面就会变得干燥、发红、有异物感，甚至刺痛、怕光、流泪，这就是 “干眼症”，同样也会加重视疲劳，进而影响视力。

引导孩子正确使用电话手表

王斌建议，使用电话手表的核心是，让手表回归通信定位本职，减少娱乐功能——

1.关闭手表游戏、短视频、社交聊天、表盘小游戏等娱乐功能。只保留打电话、定位、紧急求助基础功能。

2.严格限制使用时长，非必要不亮屏，不要让孩子把手表当成娱乐设备。

3.严禁暗光环境看手表，走路、坐车不看手表。

4.每天保证2小时以上户外时光，是延缓眼轴增长最有效的手段。

王斌主任医师建议：每半年带孩子做一次散瞳验光+眼轴检测，重点监测眼轴变化，不要只看裸眼视力。眼轴变长，比视力下降更早出现。

来 源：橙柿互动·都市快报

原标题： 最近这类门诊人数突然增多！医生发现一个细节，“孩子可能每天都在用”

本文转自：温州新闻网 66wz.com