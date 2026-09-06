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文成铜铃山森林公园景区宣布暂停开放

指点文成客户端 2026-09-06 10:09:40
因受强降雨影响，景区部分游步道受损，暂不具备开放条件，暂停开放，恢复开放时间另行通知。请广大游客关注官方公众号动态，合理安排行程。

　　因受强降雨影响，景区部分游步道受损，暂不具备开放条件，暂停开放，恢复开放时间另行通知。请广大游客关注官方公众号动态，合理安排行程。

　　咨询电话：0577-59003692。

　　文成铜铃山森林公园景区

　　2026年9月5日

来　源：指点文成客户端

原标题： 文成铜铃山森林公园景区宣布暂停开放

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：杨丽审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

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