文成铜铃山森林公园景区宣布暂停开放
指点文成客户端 2026-09-06 10:09:40
因受强降雨影响，景区部分游步道受损，暂不具备开放条件，暂停开放，恢复开放时间另行通知。请广大游客关注官方公众号动态，合理安排行程。
因受强降雨影响，景区部分游步道受损，暂不具备开放条件，暂停开放，恢复开放时间另行通知。请广大游客关注官方公众号动态，合理安排行程。
咨询电话：0577-59003692。
文成铜铃山森林公园景区
2026年9月5日
来 源：指点文成客户端
原标题： 文成铜铃山森林公园景区宣布暂停开放
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
善行天下的温州，这些温暖值得被看见！社会09-05
-
50天3场台风，刚修好的车又被水泡！这笔账保险公司怎么算社会09-05
-
入选省级试点！龙湾聚力AI切入全球数字文化服务新赛道社会09-05
-
全省基层文化干部的“课堂” 为何在这座工业重镇开讲？社会09-05
-
追剧追到海风里 洞头借短剧“卷”出文旅新看点社会09-05
-
弘美术馆双个展启幕 展厅里造了一座“码头”一条“流水线”社会09-05
-
纸页阅读碰撞生活美学 “温图流水席”迎来超万读者社会09-05
-
理论+实操双考！2026年温州市职业技能大赛继电保护技能竞赛收官社会09-05
-
102岁老人心脏“换阀门”！温医大附二院刷新高龄心脏介入纪录社会09-05
-
中乙决赛阶段8轮赛程公布 温州德赛队力争保级科教文体09-05