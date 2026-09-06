学习强国温州平台 2026-09-06 10:10:57

9月3日，受持续降雨影响，温州市文成县平和乡部分山区道路通行受阻。当地利用无人机搭建“空中便民通道”，为受影响群众运送生活物资和应急药品。

9月3日，受持续降雨影响，温州市文成县平和乡部分山区道路通行受阻。当地利用无人机搭建“空中便民通道”，为受影响群众运送生活物资和应急药品。

在平和乡东方村梅垟下自然村，党员干部将米饭、蔬菜、面包以及药品等群众急需物品分类装箱、固定。准备完成后，无人机在文成县数发公司工作人员操作下起飞，向东方村尖山自然村运送物资。无人机抵达后，当地党员志愿者及时接应，并将物资送到村民手中。

无人机运送物资。文成县委宣传部供图

持续降雨造成部分路段通行困难，也给村民日常生活带来影响。平和乡组织党员干部、志愿者下沉一线，排查塌方隐患，摸清受影响群众情况，并重点登记老人、病患等特殊群体需求，做好后续物资保障。

据介绍，如果依靠人力徒步运送物资，单程需要近一小时，且存在一定安全风险。使用无人机配送后，往返时间缩短至约10分钟，在山区道路受阻情况下，提高了物资配送效率，也减少了人员徒步运输风险。

相关负责人表示，下一步，平和乡将继续做好防汛抢险和群众生活保障工作，及时回应受影响群众需求。

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原标题： 温州文成：无人机架起“空中补给线”

作者：毛慧楠 雷思涵 雷成

本文转自：温州新闻网 66wz.com