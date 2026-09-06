新华网 2026-09-06 11:05:47

8月4日，游客在张掖七彩丹霞景区游览拍照。新华社记者 范培珅 摄

在甘肃省张掖市七彩丹霞旅游景区，当课本封面的丹霞地貌图与眼前层理分明、色彩斑斓的丘陵精准叠合，来自广东的中学生许言不禁感慨：“亲临其境，对丹霞这种地质地貌有了更深刻的感受和理解。”

近年来，“跟着教科书去打卡”在中国社交平台走红，也让这里成为新晋热门地标。刚刚过去的暑假，不少“打卡者”手持高中英语课本，将封面上的丹霞实景图与眼前起伏的彩色丘陵精确对准，拍下有着特殊意义的“打卡照”。

游客在张掖市七彩丹霞景区观赏雨中丹霞（6月22日摄，无人机照片）。新华社记者 陈斌 摄

这种奇妙的“神同步”，也是中国地质旅游升温的缩影。融合了徒步、越野跑、摄影、科普、露营等复合体验的地质旅游正吸引越来越多游客，这种“硬核”休闲方式让旅游变得更慢、更深，也更有知识获得感。

“游客不再满足于观光旅游，深度游项目提供了近距离观赏不同地貌类型的机会。”张掖七彩丹霞旅游景区综合管理部副部长李俊玲介绍，在景区推出的“深度游”线路中，游客可在专职讲解员带领下，乘坐专车领略七彩丹霞核心精华区域，观察岩层的倾斜角度和彩色丘陵的层理。

在张掖平山湖大峡谷，景区还结合地质景观，推出《河西隐侠传》实景剧本游。游客可以换上古装，按照任务手册的要求，在赭红色峡谷中边徒步边解谜。“任务点沿步道分布，玩到忘了自己是来旅游的。”四川游客李锦豪说。

地质探索的热度也延伸到了研学游中。在七彩丹霞研学课程中，孩子们手持地质锤，在导师指导下辨识地貌中铁锰不同矿物质显色特征。2025年，张掖世界地质公园接待研学团队216批次，共有学生17万人次参与。

在兰州水墨丹霞旅游景区，全长3.5公里的栈道依山蜿蜒，游客可近距离观察雨蚀、风蚀在岩壁上留下的“雕痕”。配套的地质展览馆则展出岩石、古生物化石等标本，与户外探山形成“室内观展+实地探索”模式。

2025年1月17日，游客在兰州水墨丹霞景区的观景平台上游览（无人机照片）。新华社记者 陈斌 摄

从“看热闹”到“看门道”，地质旅游的这种转变正在中国多地发生。广东丹霞山深耕“研学+户外”，从科考线到探险线，让不同年龄游客都能与大地“对话”；贵州赤水丹霞依托世界自然遗产，将红色岩壁、瀑布与森林结合，打造徒步线路。

中国目前拥有51处世界地质公园，数量居全球首位，正成为地质旅游的重要载体。2025年，张掖七彩丹霞旅游景区接待游客342.84万人次，兰州水墨丹霞旅游景区突破100万人次。社交平台上，“大自然的调色板”话题持续升温，海内外网友纷纷晒出“无滤镜实拍”。

“游客从被动的‘看客’转为主动的‘探索者’，科普教育从‘说教’变为‘体验’。”兰州大学资源环境学院副教授程弘毅说，相比传统观光模式，地质研学、地质徒步等沉浸式探索从根本上改变了知识传递的方式，让游客获得更丰富体验的同时，更好“读”懂亿万年地球史。

来 源：新华网

原标题： 地质科普游成中国旅游新热点

记者 文静、何问

本文转自：温州新闻网 66wz.com