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江西遂川泥石流灾害已致2人遇难 10人失联

新华网 2026-09-06 11:05:48

　　记者在江西省吉安市遂川县高坪镇发生泥石流灾害现场目击，9月6日上午，南昌消防机动支队与吉安、赣州等多路消防救援人员在高坪镇明坑村倒塌房屋中找到一名失联人员，已无生命体征。截至目前，高坪镇明坑村的泥石流和山体滑坡灾害已造成2人遇难，10人失联。

来　源：新华网

原标题： 江西遂川泥石流灾害已致2人遇难 10人失联

记者 范帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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